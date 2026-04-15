NEC戦で今季23点目をマークした上田。（C）Getty Images

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　リーグ戦で23点目だ。

　フェイエノールトの上田綺世は、現地４月12日に行なわれたエールディビジ第30節のNEC戦に先発。１−１で引き分けた一戦で、18分、CKに打点の高いヘッドで合わせてネットを揺らした。

　得点ランキングで首位を独走する27歳ストライカーは、14日に自身のインスタグラムを更新。「継続あるのみ」と綴る。
 
　ゴール前で高くジャンプしている写真が添えられたこの投稿には、日本代表でもチームメイトの渡辺剛が「すばら」とコメント。その他にも「ヘッドの高さが凄すぎる」「高っ...ウソでしょ」「エグっ」「どんだけ飛ぶんだアヤセ」「空飛んでます」「めっちゃ跳んでる！」「ロナウドやん」「最高です」といったコメントが寄せられた。

　驚愕のジャンプ力。上田の真骨頂に注目が集まった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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