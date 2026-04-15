ドジャースが14日（日本時間15日）、フィリーズからマイナー右腕グリフ・マクギャリー投手（26）を獲得したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が解説している。

国際ボーナスプール枠50万ドル（約7940万円）との交換。この額は、ドジャースがアンソニー・バンダのトレードでツインズから得た額と同じになる。マクギャリーはフィリーズの40人枠には入っていなかったため、ドジャースはロースターの枠を空ける必要はない。

マクギャリーはかつてフィリーズの有望株の一人で、2023年シーズン前には『ベースボール・アメリカ』のランキングでチーム内3位に評価されていた。しかし2023年と2024年の不振で評価を落とし、2025年に復調を見せた後、12月のルール5ドラフトでナショナルズに指名された。だがナショナルズは春季キャンプ終了時にフィリーズへ返却した。2022年、23歳のシーズンには3つのレベルで計87回1/3を投げ、防御率3.71、奪三振率35.7％と圧倒的な三振能力を示した一方、四球率14.6％と制球難も目立った。

マクギャリーは「環境を変えることで再生を狙うタイプ」の投手であり、育成プロジェクト。速球とスライダーはいずれもプラス評価で空振りを奪える球質を持ちスカウトからの評価は高い。一方で制球力は平均に遠く及ばない。強力なリリーフ投手に化ける可能性もあるが、その確率は高いとはいえない。ドジャースは低コストで賭けに出た形になる。