”カーヴィーダンス”で一世を風靡！樫木裕実氏、63歳に 圧巻のくびれ＆美ボディを披露
カーヴィーダンス考案者でボディメイクトレーナーの樫木裕実氏が14日、自身のブログを更新。63歳になったことを報告した。変わらぬ圧巻ボディの写真もあわせて紹介した。
【写真】圧巻のくびれ＆美ボディを披露した樫木裕実氏
樫木氏は「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました。きっと亡き母も63歳になった私に、心配だわ油断せずに過信せずに皆さんに感謝の気持ちを忘れずに生きていきなさい！と言っているのが聞こえてくる様です。今朝母の5年日記1986年から2020年までの4月14日の日記を読みました」と記した。
続けて「まだまだ未熟者の私ですが63歳も皆さんに、支えてもらいながら更に精進していきます。年齢重ねるとボディメイクにおいても更にこれまで以上に繊細に身体と向き合っていかなければならないことを痛感します。更なる皆さんが私自身も含めていつまでも動けるしなやかで頑丈な身体を目指して全員がリハビリなんだ！という繊細な眼力を持って指導させていただく覚悟です」とつづっている。
【写真】圧巻のくびれ＆美ボディを披露した樫木裕実氏
樫木氏は「おはようございます。皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました。きっと亡き母も63歳になった私に、心配だわ油断せずに過信せずに皆さんに感謝の気持ちを忘れずに生きていきなさい！と言っているのが聞こえてくる様です。今朝母の5年日記1986年から2020年までの4月14日の日記を読みました」と記した。