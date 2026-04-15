フジテレビの新月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・午後９時）。初回の冒頭に出てきた“キレイなお姉さん”にネットが沸いた。

同作は福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村匠海演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。

初回が始まって４分頃。朝野（北村）がダイビングから上がってきたシーンで、その女優は登場した。朝野はダイビングショップへ戻ってきて「ありがとうございました」とあいさつすると、ダイビングショップのオーナー・檜山香織は色っぽい声で「どうでした？」と話しかけた。

わずか約１７秒の出演だったが、檜山役の女優にネットは二度見。「冒頭で色気出してたダイビングショップの人、熊切あさ美さんか！久しぶりに見たわ」「ん？さっき出てきた綺麗なお姉さんは熊切あさ美ちゃん？」「誰かと思ったら熊切あさ美？」とびっくり。タレントの熊切あさ美（４５）だ。「熊切あさ美さんがドラマに出ているのを初めて見たかもしれない」「久しぶりに見た気がするー」「え！まじか！熊切あさ美だったんだ！全然気づかなかった〜」と驚く声も寄せられた。