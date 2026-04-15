１９９９年１月３１日に亡くなった不世出のプロレスラー、ジャイアント馬場さん（享年６１）の肖像権などを管理する「Ｈ．Ｊ．Ｔ．Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」は１５日までに馬場さんと２０２２年１０月１日に亡くなったアントニオ猪木さん（享年７９）のデビュー６５周年を記念した特別企画として４月２９日から埼玉・川越の丸広百貨店川越店で「ジャイアント馬場・アントニオ猪木 デビュー６５周年記念『ＢＩ砲展』」を開催することを発表した。

馬場さんと猪木さんは１９６０年４月に力道山の「日本プロレス」に入門し同年９月３０日に台東区体育館で共にデビューした。以後、絶大な人気を獲得し昭和時代のプロレス界をリードした。

５月１１日までの展覧会では、現役時代の貴重なチャンピオンベルトやリングシューズをはじめ、２人がプライベートで愛用していた品々、さらには当時を彩った大会ポスターなど、数々の貴重資料を展示する。入場は無料。

会期中は関連するグッズや、本展限定アイテムの販売も予定している。

さらに、スペシャルゲストを迎えたトークショーおよび２ショット撮影会を開催予定。撮影会参加条件は会場内にて税込１２３００円以上のグッズ購入者。各回先着１００名へ整理券を配布する。日程は以下の通り（時間はすべて午後３時スタート）。

▼４月２９日 川田利明

▼５月５日 武藤敬司

▼６日 小橋建太

▼９日 藤波辰爾

▼１０日 前田日明