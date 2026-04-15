ボールの位置を確認できる最高の道具『アドレスチェッカー』とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

ボールの位置を確認できる最高の道具『アドレスチェッカー』とは

アドレスチェッカーでボールの位置を確認

パターヘッドの形状、およびストロークのクセにより、ボールに対してどの位置にスタンスを取ればいいかは決まります。しかし、最適な構えの位置がわかっても、毎回、その位置に構えられなければ正確なパッティングはできませ

ん。それを実現するためには反復練習が必要なわけですが、効果的に習得するために編み出したのが、アドレスチェッカーです。

大げさな名前を付けていますが、ワイヤーネットの四隅にボールを取り付けただけの物。使い方は簡単です。スタンス位置が決まったら、両足のツマ先に合わせてアドレスチェッカーを置き、そのベストボールポジションがどのマス目に当たるかを確認するだけ。私のエースパターでベストボールポジションは中央線から4センチ左で、写真のようにアドレスチェッカーをセットすると奥から4マス目。常にアドレスチェッカーで自分が正しい位置に立てているかどうかを確認しています。

【出典】『とことん上手くなる! パッティング家練メソッド』著者：松本哲也