セットアップでボール位置を間違えない方法とは！？【菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！/ゴルフ】

セットアップでボール位置を間違えない方法

ドライバーは左足内側線上、ショートアイアンは身体の中心

●毎回同じ手順で構えればボール位置がズレない

ゴルファーの中には構えるたびにボールの位置が微妙にズレる人がいますが、これもミスショットの原因になります。ボールは毎回、同じところに置くようしましょう。

基本は、ドライバーの場合は、左足内側線上、ショートアイアンは身体の中心で、ミドルアイアンはショートアイアンよりも少し左足寄りに置きます。

なお、ボール位置に関しては、セットアップに組み込むことをオススメします。

ドライバーの場合は、ボールが真ん中に来るように両足を揃え、右足だけを開く。ショートアイアンの場合は、同じくボールが真ん中に来るように両足を揃え、両足を同じ分だけ開く。ミドルアイアンの場合は、ボールに対してセットしたヘッドが揃えた両足の中心線に来るように立ち、両足を同じ分だけ開く。

この手順を覚えておき毎回同じようにやれば、ボールの位置が狂うこともないはずです。

出典：『菅原大地の“サイコースウィング”で飛ばせ！』