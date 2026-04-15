【韓国】
雇用統計（3月）08:00
予想　N/A　前回　2.9%（失業率)

【日本】
機械受注（2月）08:50
予想　-0.9%　前回　-5.5%（前月比)
予想　9.0%　前回　13.7%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00
予想　0.5%　前回　-1.5%（前月比)
予想　-0.8%　前回　-1.1%（-1.2%から修正）（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20:00
予想　N/A　前回　-0.8%（前週比)

輸入物価指数（3月）21:30
予想　2.2%　前回　1.3%（前月比)
予想　3.9%　前回　1.3%（前年比)

ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）21:30
予想　-0.4　前回　-0.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

輸出物価指数（3月）21:30
予想　1.7%　前回　1.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　3.5%（前年比)

NAHB住宅市場指数（4月）23:00
予想　N/A　前回　38.0 （NAHB住宅市場指数)

対米証券投資（2月）16日05:00
予想　N/A　前回　155.0億ドル（対米証券投資)

※予定は変更することがあります