本日の予定【経済指標】
【韓国】
雇用統計（3月）08:00
予想 N/A 前回 2.9%（失業率)
【日本】
機械受注（2月）08:50
予想 -0.9% 前回 -5.5%（前月比)
予想 9.0% 前回 13.7%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00
予想 0.5% 前回 -1.5%（前月比)
予想 -0.8% 前回 -1.1%（-1.2%から修正）（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20:00
予想 N/A 前回 -0.8%（前週比)
輸入物価指数（3月）21:30
予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）21:30
予想 -0.4 前回 -0.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
輸出物価指数（3月）21:30
予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
NAHB住宅市場指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 38.0 （NAHB住宅市場指数)
対米証券投資（2月）16日05:00
予想 N/A 前回 155.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります
雇用統計（3月）08:00
予想 N/A 前回 2.9%（失業率)
【日本】
機械受注（2月）08:50
予想 -0.9% 前回 -5.5%（前月比)
予想 9.0% 前回 13.7%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（2月）18:00
予想 0.5% 前回 -1.5%（前月比)
予想 -0.8% 前回 -1.1%（-1.2%から修正）（前年比)
【米国】
MBA住宅ローン申請指数（04/04 - 04/10）20:00
予想 N/A 前回 -0.8%（前週比)
輸入物価指数（3月）21:30
予想 2.2% 前回 1.3%（前月比)
予想 3.9% 前回 1.3%（前年比)
ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）21:30
予想 -0.4 前回 -0.2（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
輸出物価指数（3月）21:30
予想 1.7% 前回 1.5%（前月比)
予想 N/A 前回 3.5%（前年比)
NAHB住宅市場指数（4月）23:00
予想 N/A 前回 38.0 （NAHB住宅市場指数)
対米証券投資（2月）16日05:00
予想 N/A 前回 155.0億ドル（対米証券投資)
※予定は変更することがあります