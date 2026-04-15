「ドジャース４−０メッツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が六回の第４打席でまさかのハプニングに見舞われた。一夜明けた１４日（日本時間１５日）、米メディアもこのシーンに注目し、ファンの関心を多く集めた。

米ＦＯＸは「ショウヘイオオタニさんが、前夜の爆笑写真を投稿した」として大谷が自身のインスタグラムで公開した写真を引用。追い込まれてからの６球目、捕手・アルバレスがタイムをかけたのをキンブレルがまったく見ていなかった。慌ててアルバレスが前に出て、大谷は驚きの表情を浮かべながら打席を外した。球審もすぐさま三塁側へ退散。キンブレルが投げようとしたときにようやく異変に気づき、投球をストップした。

大谷が投稿したのは球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が撮影したショット。アルバレスも「やばい！」といった表情を浮かべ、全員がビックリした瞬間が見事に切り取られている。

米ファンも一夜明けて「礼儀正しくパニックになっている人、今まで見たことがない」「これはボブルヘッドになるべきだ」「Ｏｈｔａｎｉは実際のアニメキャラクターです」「私の王様はとても面白い」「キャッチャーの目、Ｏｈｔａｎｉと一緒」などと続々とコメント。他にＭＬＢ公式などでもこのシーンが取り上げられており、大谷が意外なところで注目を集める形になった。