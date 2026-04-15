負傷者相次いだCL大物対決…王者パリSGがデンベレ2発で快勝!! 敗れたリバプールは今季無冠へ
[4.14 欧州CL準々決勝 リバプール 0-2 パリSG]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は14日、準々決勝第2戦を行い、パリSG(フランス)がリバプール(イングランド)を2-0で破った。2試合合計スコア4-0で大会連覇に一歩前進。一方のリバプールは度重なるアクシデントにも苦しみ、今季の無冠が決定的となった。
第1戦はホームのパリSGが2-0で勝利。第2戦は逆転を狙うリバプールのホームに舞台を移した。パリSGは第1戦と同じ先発11人を起用。対するリバプールは第1戦で採用したオプションの5-3-2から普段の4-2-3-1に布陣を変え、DFジョー・ゴメスに代わってFWアレクサンデル・イサクが先発起用された。
試合は立ち上がりからオープンな攻防が続くなか、前半10分にパリSGが最初の決定機を迎えた。DFヌーノ・メンデスのスルーパスにMFウォーレン・ザイール・エメリが抜け出すと、リバプールGKギオルギ・ママルダシュビリが飛び出してクリア。このこぼれ球を拾ったN・メンデスがロングシュートを狙ったが、ママルダシュビリのファインセーブに阻まれた。
さらに前半17分、パリSGはスローインのクイックリスタートから左サイドを攻め込むと、FWフビチャ・クバラツヘリアのクロスボールをMFジョアン・ネベスがワンタッチで落とし、FWウスマン・デンベレが決定的なボレーシュート。だが、これは枠を捉えられず、リバプールは命拾いとなった。
その後はアクシデントが相次いだ。リバプールは前半28分、FWウーゴ・エキティケが接触のないところで右足首を痛め、プレーを中止。アキレス腱を押さえて担架で運び出され、ベンチスタートのFWモハメド・サラーが投入された。それでも前半31分にビッグチャンス。サラーのクロスを起点に波状攻撃を仕掛け、DFフィルヒル・ファン・ダイクも飛び込んだが、DFマルキーニョスの神がかり的なブロックに阻まれた。
一方のパリSGも前半38分、N・メンデスがハムストリングを痛めてプレーを続行できず、DFリュカ・エルナンデスを起用。互いに前半のうちに故障者によって交代カードを使う形となった。そのまま0-0でハーフタイムを迎えたが、リバプールは後半開始にもイサクとフリンポンに代わってFWコーディ・ガクポとJ・ゴメスを入れた。
後半に入ってもトラブルが止まらない。パリSGは後半6分、ピッチ外での転倒で右膝を打撲したFWデジレ・ドゥエがプレーを停止し、FWブラッドリー・バルコラが投入される。互いに想定外の交代カードを次々と切る格好となったことで、その後はリバプールがガクポやサラーを中心に深く攻め込み、パリSGがなんとか守るという構図が続いた。
そうして迎えた後半19分、リバプールはペナルティエリア内でMFアレクシス・マック・アリスターが縦パスを受けると、背後からDFウィリアム・パチョに寄せられ、その場で転倒。主審はホイッスルを吹き、リバプールにPKが与えられた。だが、そこでVARが介入。オン・フィールド・レビューの結果、接触は正当なコンタクトだったと認定され、PKが取り消された。
後半22分、リバプールは後半から投入されたJ・ゴメスに代わってFWリオ・ングモハを投入。J・ゴメスになんらかのアクシデントが起きたとみられ、MFドミニク・ショボスライが右SBに回った。同27分には交代で入ったングモハが持ち味のカットインシュートを放ったが、GKマトベー・サフォノフに止められた。
すると後半28分、パリSGがついに均衡を破った。ショートカウンターから左サイドをバルコラが攻め上がり、クバラツヘリアが預かって横パスを送ると、ゴール正面で受けたデンベレが右足でのシュートフェイントから左足を一閃。うまくコントロールしたミドルシュートをゴール左隅に流し込み、先制点を奪った。
これで2試合合計3-0。その後は聖地アンフィールドのムードも沈静化し、パリSGが後半アディショナルタイム2分にバルコラのクロスからデンベレが追加点。そのままタイムアップを迎え、昨季王者のパリSGがベスト4進出を決めた。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は14日、準々決勝第2戦を行い、パリSG(フランス)がリバプール(イングランド)を2-0で破った。2試合合計スコア4-0で大会連覇に一歩前進。一方のリバプールは度重なるアクシデントにも苦しみ、今季の無冠が決定的となった。
第1戦はホームのパリSGが2-0で勝利。第2戦は逆転を狙うリバプールのホームに舞台を移した。パリSGは第1戦と同じ先発11人を起用。対するリバプールは第1戦で採用したオプションの5-3-2から普段の4-2-3-1に布陣を変え、DFジョー・ゴメスに代わってFWアレクサンデル・イサクが先発起用された。
さらに前半17分、パリSGはスローインのクイックリスタートから左サイドを攻め込むと、FWフビチャ・クバラツヘリアのクロスボールをMFジョアン・ネベスがワンタッチで落とし、FWウスマン・デンベレが決定的なボレーシュート。だが、これは枠を捉えられず、リバプールは命拾いとなった。
その後はアクシデントが相次いだ。リバプールは前半28分、FWウーゴ・エキティケが接触のないところで右足首を痛め、プレーを中止。アキレス腱を押さえて担架で運び出され、ベンチスタートのFWモハメド・サラーが投入された。それでも前半31分にビッグチャンス。サラーのクロスを起点に波状攻撃を仕掛け、DFフィルヒル・ファン・ダイクも飛び込んだが、DFマルキーニョスの神がかり的なブロックに阻まれた。
一方のパリSGも前半38分、N・メンデスがハムストリングを痛めてプレーを続行できず、DFリュカ・エルナンデスを起用。互いに前半のうちに故障者によって交代カードを使う形となった。そのまま0-0でハーフタイムを迎えたが、リバプールは後半開始にもイサクとフリンポンに代わってFWコーディ・ガクポとJ・ゴメスを入れた。
後半に入ってもトラブルが止まらない。パリSGは後半6分、ピッチ外での転倒で右膝を打撲したFWデジレ・ドゥエがプレーを停止し、FWブラッドリー・バルコラが投入される。互いに想定外の交代カードを次々と切る格好となったことで、その後はリバプールがガクポやサラーを中心に深く攻め込み、パリSGがなんとか守るという構図が続いた。
そうして迎えた後半19分、リバプールはペナルティエリア内でMFアレクシス・マック・アリスターが縦パスを受けると、背後からDFウィリアム・パチョに寄せられ、その場で転倒。主審はホイッスルを吹き、リバプールにPKが与えられた。だが、そこでVARが介入。オン・フィールド・レビューの結果、接触は正当なコンタクトだったと認定され、PKが取り消された。
後半22分、リバプールは後半から投入されたJ・ゴメスに代わってFWリオ・ングモハを投入。J・ゴメスになんらかのアクシデントが起きたとみられ、MFドミニク・ショボスライが右SBに回った。同27分には交代で入ったングモハが持ち味のカットインシュートを放ったが、GKマトベー・サフォノフに止められた。
すると後半28分、パリSGがついに均衡を破った。ショートカウンターから左サイドをバルコラが攻め上がり、クバラツヘリアが預かって横パスを送ると、ゴール正面で受けたデンベレが右足でのシュートフェイントから左足を一閃。うまくコントロールしたミドルシュートをゴール左隅に流し込み、先制点を奪った。
これで2試合合計3-0。その後は聖地アンフィールドのムードも沈静化し、パリSGが後半アディショナルタイム2分にバルコラのクロスからデンベレが追加点。そのままタイムアップを迎え、昨季王者のパリSGがベスト4進出を決めた。