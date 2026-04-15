バルサ猛攻2点先取も2戦連続レッドの悪夢…アトレティコがルックマン勝ち越し弾で9シーズンぶりCLベスト4
[4.14 欧州CL準々決勝第2戦 A・マドリー 1-2 バルセロナ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は14日に準々決勝第2戦を行った。アトレティコ・マドリーとバルセロナのスペイン勢対決は、バルセロナが2-1で勝利。しかし、第1戦を2-0で勝利したA・マドリーが2試合合計3-2で上回り、2016-17シーズン以来の4強入りを果たした。
第1戦はA・マドリーが2-0で勝利した。敵地カンプノウで2006年2月以来となる20年ぶりの白星。バルセロナはDFパウ・クバルシの一発退場で数的不利のなか、ホームで痛い敗戦を喫していた。
あとがないバルセロナは試合開始から猛攻を仕掛ける。前半4分には早々にゴール。MFラミネ・ヤマルのカットからFWフェラン・トーレスが縦パスを出すと、ヤマルが左足シュートを決め切る。先制ゴールを挙げ、2試合合計1-2と1点差に詰め寄った。
A・マドリーも前半22分に決定機。ゴール前への折り返しをFWアントワーヌ・グリーズマンが合わせるが、DFジェラール・マルティンにブロックされた。
再び攻撃のターンに入ったバルセロナが追加点を挙げる。前半24分、細かいパスをつないでMFダニ・オルモが最前線にパス。ボールを収めたF・トーレスは反転しながらさらにPAの深い位置まで入り込んでから左足シュートを放つ。ゴール右のネットに決め切り、2試合合計2-2と追いついてみせた。
逆転したいバルセロナは前半25分にも決定機。ショートカウンターからMFフェルミン・ロペスがヘディングシュートを放つが、GKフアン・ムッソのセーブに遭う。F・ロペスの顔にムッソの足が当たってしまい、F・ロペスは鼻から出血するも、治療の末にプレーを続行した。
A・マドリーは前半31分に意地を見せる。右サイド後方から斜めのパスを、中盤のグリーズマンがダイレクトでパス。右サイド前線に通したところからMFマルコス・ジョレンテが折り返すと、ゴール前に走り込んだMFアデモラ・ルックマンがダイレクトシュートを決める。2試合合計3-2と勝ち越してみせた。
バルセロナが2-1でリードも、2試合合計はA・マドリーが3-2と上回り、そのまま前半を終了した。
後半8分、A・マドリーは中盤からFWフリアン・アルバレスが疾走。4人に追いかけられながらも抜け出していく。こぼれ球を拾ったルックマンが右足ミドルを放つが、わずかにゴール右外に逸れた。バルセロナは後半10分に波状攻撃。最後はF・トーレスが右足ボレーでゴールネットを揺らすも、立ち位置でオフサイドが認められ、ノーゴールとなった。
一進一退の攻防が続く中、後半34分に試合が動く。バルセロナはDFエリック・ガルシアがFWアレクサンデル・セルロートのドリブルを止めると、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が介入。主審がモニターで確認し、E・ガルシアに対して決定的な得点機会の阻止とみなし、レッドカードを出した。第1戦のクバルシに続き、2試合連続で数的不利に陥った。
試合はそのまま終了し、第2戦はバルセロナが2-1で勝利。しかし、2試合合計ではA・マドリーが3-2で上回り、9シーズンぶりのベスト4進出を決めた。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は14日に準々決勝第2戦を行った。アトレティコ・マドリーとバルセロナのスペイン勢対決は、バルセロナが2-1で勝利。しかし、第1戦を2-0で勝利したA・マドリーが2試合合計3-2で上回り、2016-17シーズン以来の4強入りを果たした。
第1戦はA・マドリーが2-0で勝利した。敵地カンプノウで2006年2月以来となる20年ぶりの白星。バルセロナはDFパウ・クバルシの一発退場で数的不利のなか、ホームで痛い敗戦を喫していた。
A・マドリーも前半22分に決定機。ゴール前への折り返しをFWアントワーヌ・グリーズマンが合わせるが、DFジェラール・マルティンにブロックされた。
再び攻撃のターンに入ったバルセロナが追加点を挙げる。前半24分、細かいパスをつないでMFダニ・オルモが最前線にパス。ボールを収めたF・トーレスは反転しながらさらにPAの深い位置まで入り込んでから左足シュートを放つ。ゴール右のネットに決め切り、2試合合計2-2と追いついてみせた。
逆転したいバルセロナは前半25分にも決定機。ショートカウンターからMFフェルミン・ロペスがヘディングシュートを放つが、GKフアン・ムッソのセーブに遭う。F・ロペスの顔にムッソの足が当たってしまい、F・ロペスは鼻から出血するも、治療の末にプレーを続行した。
A・マドリーは前半31分に意地を見せる。右サイド後方から斜めのパスを、中盤のグリーズマンがダイレクトでパス。右サイド前線に通したところからMFマルコス・ジョレンテが折り返すと、ゴール前に走り込んだMFアデモラ・ルックマンがダイレクトシュートを決める。2試合合計3-2と勝ち越してみせた。
バルセロナが2-1でリードも、2試合合計はA・マドリーが3-2と上回り、そのまま前半を終了した。
後半8分、A・マドリーは中盤からFWフリアン・アルバレスが疾走。4人に追いかけられながらも抜け出していく。こぼれ球を拾ったルックマンが右足ミドルを放つが、わずかにゴール右外に逸れた。バルセロナは後半10分に波状攻撃。最後はF・トーレスが右足ボレーでゴールネットを揺らすも、立ち位置でオフサイドが認められ、ノーゴールとなった。
一進一退の攻防が続く中、後半34分に試合が動く。バルセロナはDFエリック・ガルシアがFWアレクサンデル・セルロートのドリブルを止めると、ビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が介入。主審がモニターで確認し、E・ガルシアに対して決定的な得点機会の阻止とみなし、レッドカードを出した。第1戦のクバルシに続き、2試合連続で数的不利に陥った。
試合はそのまま終了し、第2戦はバルセロナが2-1で勝利。しかし、2試合合計ではA・マドリーが3-2で上回り、9シーズンぶりのベスト4進出を決めた。