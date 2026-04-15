バルサ猛攻2点先取も2戦連続レッドの悪夢…アトレティコがルックマン勝ち越し弾で9シーズンぶりCLベスト4

バルサ猛攻2点先取も2戦連続レッドの悪夢…アトレティコがルックマン勝ち越し弾で9シーズンぶりCLベスト4