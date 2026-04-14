鈴木親が撮影した「DSM Kei Ninomiya」キャンペーンヴィジュアルが公開

ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET、以下DSM）による初のオリジナルブランド「DSM Kei Ninomiya」のファーストコレクションとなる2026年春夏シーズンのキャンペーンヴィジュアルが公開された。撮影は写真家の鈴木親が手掛けた。

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プロジェクトは、DSMの新たな試みとして昨年スタート。初代ディレクターとして、「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」の二宮啓を起用し、これまで2シーズンを発表してきた。

ファーストシーズンとなる2026年春夏コレクションは、ジャージー素材やニット素材をメインに、エンブレムをあしらったセーターやベスト、スウェットなどのカレッジデザインに着想したアイテムをユニセックスで展開する。コレクションは、ドーバーストリートマーケットギンザや公式オンラインストアで販売されている。

なお、3シーズン目となる2027年春夏コレクションは、6月16日から19日までイタリア・フィレンツェで開催される「第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）」期間中にランウェイ形式で発表予定。





公式オンラインストア

Photographer Chikashi Suzuki

Camera Assistant Yuta Kataoka

Hair Tsubasa Dicky

Makeup Suzuki