日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比750円高の5万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
60102.59円 ボリンジャーバンド3σ
58780.00円 15日夜間取引終値
58118.40円 ボリンジャーバンド2σ
57877.39円 14日日経平均株価現物終値
57312.00円 5日移動平均
56134.20円 ボリンジャーバンド1σ
55555.00円 一目均衡表・転換線
55545.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54660.00円 一目均衡表・基準線
54420.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54267.07円 75日移動平均
54150.00円 25日移動平均
52165.80円 ボリンジャーバンド-1σ
50181.60円 ボリンジャーバンド2σ
48651.00円 200日移動平均
48197.41円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
60102.59円 ボリンジャーバンド3σ
58780.00円 15日夜間取引終値
58118.40円 ボリンジャーバンド2σ
57877.39円 14日日経平均株価現物終値
57312.00円 5日移動平均
56134.20円 ボリンジャーバンド1σ
55555.00円 一目均衡表・転換線
55545.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54660.00円 一目均衡表・基準線
54420.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54267.07円 75日移動平均
54150.00円 25日移動平均
52165.80円 ボリンジャーバンド-1σ
50181.60円 ボリンジャーバンド2σ
48651.00円 200日移動平均
48197.41円 ボリンジャーバンド3σ
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