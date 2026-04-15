　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比750円高の5万8780円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

60102.59円　　ボリンジャーバンド3σ
58780.00円　　15日夜間取引終値
58118.40円　　ボリンジャーバンド2σ
57877.39円　　14日日経平均株価現物終値
57312.00円　　5日移動平均
56134.20円　　ボリンジャーバンド1σ
55555.00円　　一目均衡表・転換線
55545.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
54660.00円　　一目均衡表・基準線
54420.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54267.07円　　75日移動平均
54150.00円　　25日移動平均
52165.80円　　ボリンジャーバンド-1σ
50181.60円　　ボリンジャーバンド2σ
48651.00円　　200日移動平均
48197.41円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース