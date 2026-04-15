TOPIX先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3911.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3822.82ポイント ボリンジャーバンド2σ
3810.00ポイント 15日夜間取引終値
3760.80ポイント 5日移動平均
3755.27ポイント 14日TOPIX現物終値
3734.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
3720.75ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3665.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3650.18ポイント 75日移動平均
3645.92ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3557.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3469.02ポイント ボリンジャーバンド2σ
3380.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
3323.87ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3911.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
3822.82ポイント ボリンジャーバンド2σ
3810.00ポイント 15日夜間取引終値
3760.80ポイント 5日移動平均
3755.27ポイント 14日TOPIX現物終値
3734.37ポイント ボリンジャーバンド1σ
3720.75ポイント 一目均衡表・転換線
3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3665.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3650.18ポイント 75日移動平均
3645.92ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3557.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3469.02ポイント ボリンジャーバンド2σ
3380.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
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