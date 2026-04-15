15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3911.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

3822.82ポイント ボリンジャーバンド2σ

3810.00ポイント 15日夜間取引終値

3760.80ポイント 5日移動平均

3755.27ポイント 14日TOPIX現物終値

3734.37ポイント ボリンジャーバンド1σ

3720.75ポイント 一目均衡表・転換線

3709.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3665.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3650.18ポイント 75日移動平均

3645.92ポイント 25日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3557.47ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3469.02ポイント ボリンジャーバンド2σ

3380.57ポイント ボリンジャーバンド3σ

3323.87ポイント 200日移動平均



株探ニュース