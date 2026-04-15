　15日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比39.5ポイント高の3810ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3911.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3822.82ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3810.00ポイント　　15日夜間取引終値
3760.80ポイント　　5日移動平均
3755.27ポイント　　14日TOPIX現物終値
3734.37ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3720.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3709.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3665.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3650.18ポイント　　75日移動平均
3645.92ポイント　　25日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3557.47ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3469.02ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3380.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3323.87ポイント　　200日移動平均

株探ニュース