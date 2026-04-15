　15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の760ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

813.46ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
791.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
770.35ポイント　　14日東証グロース市場250指数現物終値
768.81ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
764.00ポイント　　5日移動平均
760.00ポイント　　15日夜間取引終値
746.48ポイント　　25日移動平均
732.39ポイント　　200日移動平均
729.83ポイント　　75日移動平均
729.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.50ポイント　　一目均衡表・基準線
729.00ポイント　　一目均衡表・転換線
724.15ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
702.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
701.83ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
679.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース