15日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の760ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



813.46ポイント ボリンジャーバンド3σ

791.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

770.35ポイント 14日東証グロース市場250指数現物終値

768.81ポイント ボリンジャーバンド1σ

764.00ポイント 5日移動平均

760.00ポイント 15日夜間取引終値

746.48ポイント 25日移動平均

732.39ポイント 200日移動平均

729.83ポイント 75日移動平均

729.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

729.50ポイント 一目均衡表・基準線

729.00ポイント 一目均衡表・転換線

724.15ポイント ボリンジャーバンド-1σ

702.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

701.83ポイント ボリンジャーバンド2σ

679.50ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース