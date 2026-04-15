お笑いタレント有吉弘行（51）が12日放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。昨年、体調不良で休養し復帰したゲストの次長課長河本準一に“直球質問”する一幕があった。

河本は昨年2月、体調不良による当面の休養を発表。そして同6月、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。そして同7月、仕事復帰した。

この日の番組で河本は、有吉と復帰後初共演。メダルゲームを並んでしながらのロケをし、店内でさまざまなトークに花を咲かせた。

河本は急性膵炎になったことなど過去の病歴について話し、その流れで「それでいて去年、（膵炎とは）ちょっと違う、精神的な病気になってしまったし」と切り出した。

そして当時の精神的な状態について「人前に立つのに時間がかかったんで。どうしても緊張するし、電車、バス乗れない。どうしてもあそこの中に入ると“二度と開かない”って思っちゃうんですよ。もう“箱”の中から。次の駅で降りれるんですけど、どうしても…みんな“その道”通るんですけど」などと説明した。

河本の告白を聞いた有吉は「そういう話（精神的な病気の話）って、しても大丈夫なんだ？」と質問。

河本は「聞いてくれる人が、普通に聞いてくれるなら大丈夫です。一番厳しいのは“暗いようなところで暗いようにしゃべれ”って言われると難しいですけど。やっぱ、芸人さんにしゃべるのが一番、気持ちが大丈夫です。それで知ってもらえるなら、なおいいですし。ほんで“隠れ（鬱）”がおるんで。言いたいけど言えない人もまだおるんで。“笑顔鬱”とかいっぱいいるんで、日本は。“笑ってるんですけど実は全然笑いたくない”とか、そういう人がいっぱいいるんですね」などと続けた。