元巨人の江川卓さん（７０）が１４日放送のＢＳフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜・後１０時）に出演。自身にまつわる数々の伝説の真実を明かした。

ＭＣの徳光和夫さんに「自分のボールはバッターは打てないと思ったことは？」と聞かれた江川さん。作新学院１年時の秋季関東大会１回戦・前橋工戦で４回までノーヒットノーランも５回、頭部に死球を受けて退場し、逆転負けを喫した試合について「連続１０三振（を奪った）の時は、これは（ボールが上に）浮いているから（バッターが打つのは）無理だなと思いました。俯瞰で見てたんですね」と振り返った。

「あとは大学で１回とプロで１回」と自身の“無双状態”を自覚した時について口にすると「大学は長くなるんで割愛するとして、プロの時は（入団３年目で）２０勝の後に…。これ、普通に言うと、みんな信用しないんですけど、一応、言ってみますよ」と、１９８１年、２０勝６敗で２年連続最多勝を獲得した時について、話し出した。

「あまりに調子が良かったんで、（ボールが投手の）手から離れる前はバッターは打てないですよね。でも、手からパッと（ボールを）放した瞬間にパンと（キャッチャーの）ミットに入っている時がありまして。投げた瞬間に、これは（バッターが）打つ時ないなと思いました。だって、放した瞬間、このくらいしかないんだもん」と右手と左手で２０センチほどの距離を作ると「だって、これくらいでパンとミットに入ってるんですもん。本当なんですよ。言うと信じないから」と熱く回顧していた。