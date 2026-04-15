京都府南丹市の山林で見つかった遺体は、行方不明だった小学生の安達結希さんだと判明しました。死因は不詳だということです。

南丹市立園部小学校に通う11歳の安達結希さん(11)は、3月23日から行方がわからなくなり、警察が捜索を続けていました。

先月に安達さんの通学用かばんが見つかって以来、有力な手がかりはありませんでしたが、4月12日に安達さんのものとみられる黒色のスニーカーが見つかっていました。

そして、13日、安達さんが通う小学校から南西におよそ2キロの山林で遺体で見つかりました。

司法解剖の結果、安達さんの死因は不詳で、死亡したのは3月下旬とみられるということです。

鋭利な刃物による刺し傷や切り傷などは確認されておらず、着用していた服にも目立った損傷は確認されていないことなどから、警察は、ただちに事件性があるとは言えないとしています。

14日は安達さんの遺体が見つかった場所の近くに、献花に訪れる人もいました。

（同じ小学校の保護者）「ほんとうにショック、それしか出てこない。なんとかならなかったのかなという思い」

（娘が安達さんの知人）「頭が真っ白というか…娘の話では（結希さんは）人懐っこくて優しい子。こんな悲しいことは起きない世の中になってほしい」

安達さんが通う小学校は14日臨時休校となっていましたが、市の教育委員会によりますと15日から学校を再開するということです。