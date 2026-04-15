初回先頭で近本、4回先頭の森下の安打性の打球をアウトに

■巨人 4ー3 阪神（14日・甲子園）

接戦で好守が光った。巨人の浦田俊輔内野手が14日、甲子園で行われた阪神戦に「1番・二塁」で先発出場。美技を連発して則本昂大投手とチームを救い、「ほんと凄い」「GG決まった」と野球ファンも衝撃を受けている。

まずは初回だ。先頭の近本が中前に抜けそうな強烈な打球を飛ばすと、浦田が猛ダッシュで追い付いてダイビングキャッチ。すぐさま起き上がって一塁へ送球し、大事な先頭打者を切った。

そして4回先頭、森下が快音を残して右前に落ちそうなライナー性の打球を放ったが、浦田が大ジャンプでこれも好捕。森下は呆然とした様子で見つめるしかなかった。続く佐藤の打球も処理し、文字通りチームを救ってみせた。

相次ぐ好守に巨人ファンの感謝も止まらない。「あれ、吉川尚輝帰ってきた？笑」「な…尚輝……!?!!」と名手・吉川と比較する声のほか、「巨人の二塁も安泰だ」「なんなのこの子ほんとすごいわ」「GG浦田俊輔でいいな」「たまらん」「めちゃくちゃ上手い」「えっぐいなぁ」と称賛の声が寄せられた。

九産大から2024年ドラフト2位指名で巨人に入団した23歳。1年目から開幕1軍入りを果たして22試合に出場したが、打率.208、0本塁打にとどまった。今季もまだ打率2割と打撃面は課題を残すものの、背番号「32」が守備でチームを支えている。（Full-Count編集部）