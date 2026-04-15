圧倒的ボリューム感…“びしょ濡れフェスの女神”ウンビ、超密着ウェアから浮き出る曲線美「やっばい」

歌手のクォン・ウンビが、圧巻の美ボディを披露した。

4月14日、クォン・ウンビは自身のインスタグラムを更新し、トレーニング中の様子を収めた数枚の写真を投稿した。

【写真】クォン・ウンビ、超密着ウェアで浮き出る“ボリューム感”

公開された写真の中のクォン・ウンビは、ブラウンのタンクトップとレギンスのセットアップを着用し、トレーニングに励んでいる。ボディラインにフィットするタイトなウェアが見事なくびれとボリューム感を際立たせ、視線を奪った。

投稿を見たファンからは「やっばい」「さすがです」「理想の体型すぎる」「本当に美しい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

なお、クォン・ウンビは2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。IZ*ONE解散後はソロ歌手として活動し、“びしょ濡れフェス”こと「WATERBOMB」での大胆な衣装とパフォーマンスで話題を集めてきた。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。