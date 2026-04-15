【略語クイズ】「リゾラ」はなんの略？ディズニーを一周するなら乗車必須！

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学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「リゾラ」はなんの略語？

「リゾラ」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、ディズニーを周回するモノレールのこと！

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「ディズニーリゾートライン」を略した言葉でした！

リゾラとは、東京ディズニーリゾートを周回するモノレール「ディズニーリゾートライン」のこと。

約13分間で4つの駅に停車し、ディズニーリゾートを一周することができるのが魅力です。

クリスマスなど、ディズニーリゾートで開催されてるイベントにあわせて、期間限定のラッピング車両が走ることで、移動中もディズニーの雰囲気を味わうことができますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』

ライター Ray WEB編集部