【略語クイズ】「リゾラ」はなんの略？ディズニーを一周するなら乗車必須！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「リゾラ」はなんの略語？
「リゾラ」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、ディズニーを周回するモノレールのこと！
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ディズニーリゾートライン」を略した言葉でした！
リゾラとは、東京ディズニーリゾートを周回するモノレール「ディズニーリゾートライン」のこと。
約13分間で4つの駅に停車し、ディズニーリゾートを一周することができるのが魅力です。
クリスマスなど、ディズニーリゾートで開催されてるイベントにあわせて、期間限定のラッピング車両が走ることで、移動中もディズニーの雰囲気を味わうことができますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『東京ディズニーリゾート 公式サイト』
・『CASTEL』
ライター Ray WEB編集部