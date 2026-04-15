パーが簡単に獲れる“真のフェード”！打ち方を解説

「当たり前のように獲れていたパーがいつのまにか獲れなくなっていた」という工藤遥加に、真のフェードを教えて復活させたという植村啓太。スコアメイクしやすく、パーが簡単に獲れる“プロフェード”を工藤をモデルに伝授する！

スイング軌道はフォローで作ることが大事

Before→After

高いポテンシャルをもちながら不調に陥っていた工藤遥加を指導し、ＱＴランク24位にまで復活させた植村啓太。その指導内容は工藤に「真のフェード」を身につけさせることだった。 「もともとヒッカケを嫌がってフェードの習得を目指した工藤ですが、僕が指導する前はダウンスイングでアウトサイド・インの軌道を作ろうとして体が止まり、ぶっつけスライスを打っていました。

そこでダウンスイングではなく、フォローで軌道を作るように指導。球筋をコントロールし、安定してパーを獲るにはこれが一番大切なんです」（植村）

「フェードを目指すなかで、自分で気づかないうちにアドレスもスイングも歪んでいました。“カット軌道で鋭角に打つ”感覚ではいいフェードは打てない。パーを獲りたいなら意識改革が必要ですよ」（工藤）

植村の分析!「チーピンを嫌がってぶっつけスライスになっていたんです」

「チーピンを嫌がり、カット振りで鋭角に打ち込んでフェードを打とうとしていましたが、そのせいでスイングが乱れていました」

Before：「ダウンスイングをカットに下ろす」感覚は✕

こんなダウンになっていました！

クラブを鋭角に外から入れようとした結果、ダウンスイングで体の回転が止まり、力のないスライスになっていた

これがBad!：体が止まって左が詰まる

体の回転が不足し、左サイドが詰まって手でカット軌道を作っていたので球がつかまらなかった

これがBad!：体を揺さぶるようにスイング

右への体重移動が大きく、バックスイングで体を揺さぶるようにスエーしていた。回転不足は、再現性が落ちる原因にもなってしまう

プロフェード、植村からの注意点！

「ダウンスイングの軌道で球筋を作ろうとしてはダメ！」

軌道をダウンスイングで作ろうとすると体の動きが損なわれやすく、クラブだけが過剰に動いてしまう

After：「フォローを左に振り抜く」感覚が〇

これがプロフェードのフォローです！

腕と体を同調させて左に振り抜くフォローを意識することで、軌道もバランスもよくなり球筋も安定する！

これがGood：体が止まらず振り抜ける

腕と体が同調するので回転が止まらない。フェースを返さずにクラブを左に振り抜けるようになった

これがGood：軸をブラさずにスムーズに回転

右への体重移動を抑え、左軸のイメージでバックスイングすることでスエーが直り、体の回転が安定した

プロフェード、植村からの注意点!

「腕と体の動きを必ず一体化させる！」

フォローでも腕やクラブで軌道を作るのではなく、腕と体を一体にして動かすことがプロフェードを身につける鍵

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝植村啓太＆工藤遥加

●うえむら・けいた／1977年生まれ。Ksʼ Island Golf Academyを主宰するプロコーチ。

●くどう・はるか／ 1992年生まれ。近年不調に悩んでいたが植村の指導で、今季のレギュラーの出場権を獲得するまで復活した。

構成＝鈴木康介

写真＝相田克己

協力＝静ヒルズカントリークラブ