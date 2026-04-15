『リブート』海江田、第2話で死ぬはずだった？ 公式が″再登場の経緯″明かす
3月29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『リブート』の公式インスタグラムが4月14日に更新され、海江田役を演じた酒向芳の撮影秘話が明かされた。
【写真】本来は”第2話”で死ぬはずだった海江田
投稿では「おかわりリブート」と題し、酒向の役作りについて紹介。「今回は徹底的に嫌われ役に徹しますと宣言していた」という言葉通り、物語の中で強烈な印象を残すキャラクターとして登場した海江田。しかし制作側は第2話の台本制作の段階で変化を感じたという。
「しかし、2話の台本を作っている中で、キャラがあまりにも人気だったので、再登場してもらいました」と明かされ、当初の構想を超えて物語に再び登場する展開となった。コメント欄には「嫌なオッサン、かと思ったら、家庭事情など、最後はいい役に回りましたね」「え、じゃあ最初はほんとに殺されて終わりだったってことですか?!」などの声が寄せられ、意外性のある展開と酒向の存在感に改めて注目が集まっている。
【写真】本来は”第2話”で死ぬはずだった海江田
投稿では「おかわりリブート」と題し、酒向の役作りについて紹介。「今回は徹底的に嫌われ役に徹しますと宣言していた」という言葉通り、物語の中で強烈な印象を残すキャラクターとして登場した海江田。しかし制作側は第2話の台本制作の段階で変化を感じたという。