Iカップ・麻倉瑞季、ちょっとヤンチャな彼女に “肉感ボディ”で魅せる
ド迫力のIカップボディを武器にグラビア界で躍進を遂げる「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季が、14日発売の『週刊SPA！』内の「表紙の人」＆「美女地図〜私が主人公〜」に登場した。
【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季
愛らしいルックスと肉感ボディのギャップがたまらない麻倉が、ちょっとヤンチャな彼女に。あなたの前だけで素をさらけ出す。
■麻倉瑞季
2002年、長崎県生まれ。2022年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。25年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入。ドラマ『恥じらい探偵』（FOD SHORT）に出演中。
【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季
愛らしいルックスと肉感ボディのギャップがたまらない麻倉が、ちょっとヤンチャな彼女に。あなたの前だけで素をさらけ出す。
■麻倉瑞季
2002年、長崎県生まれ。2022年に「ミスマガジン2022」でミスヤングマガジンを受賞。25年にeスポーツチーム「La VISION。」に加入。ドラマ『恥じらい探偵』（FOD SHORT）に出演中。