あごピースや虫歯ポーズなど時代とともに変化する女子高校生の決めポーズ。令和のJKの間で「顔を隠すポーズ」が人気のワケとは？

【写真を見る】なぜ？令和のJKが「顔を隠すポーズ」を好むワケ【THE TIME,】

「滅」「ほっぺハート」って何？

ことあるごとに写真を撮るという高校生たち。

「毎日撮る。1日300枚とか」（高1女子）

「写真フォルダに1万4000枚くらいある」（高3女子）

そんな中、渋谷トレンドリサーチから【流行っている決めポーズ】の最新ランキングが発表されました。

第1位は、ストリーミング累計1億回を突破し大バズり中の楽曲『好きすぎて滅！』から派生した【滅ポーズ】。5人組グループM!LKが踊る振り付けで、両手の人差し指と中指を立てて片方は顔の近く、片方は前に出すスタイルです。

「プリクラのバリエーションが同じになって飽きちゃうから、曲が流行っている滅やろうって」（高1女子）

「集合写真撮る時とかに『滅！』」（高1女子）

また、第4位にランクインしたのは、手で半分のハートを作りほっぺに寄せる【ほっぺハート】

「みんなやっているし可愛い」（18歳JK）

「お互いが反対の手を使って近づいたりできる。顔の近くに手があるので“顔が小さく見える”」（高3女子）

実はこれ、令和ならではの理由があるようです。

高2女子：

「手で顎を隠すポーズだとプリの時に顔がちっちゃくなる分、引っ張られて“手が太く見える”」

年々顔回りの加工が強くなっているため“顔と手のひらが直接つかないポーズ”が人気だといいます。

なぜ顔を隠す？SNS時代の新常識

街で聞くと、他にもJKポーズは様々。

高3女子が披露してくれたのは【ハニワポーズ】。

HoneyWorksがプロデュースするバーチャルアイドル「LIP×LIP」のポーズで、2人がピタッとくっついて、自分の人差し指を相手の口元にあてるスタイル。

【おんぶポーズ】を推すのは18歳女性。「ぎゅってなるサイズ感が可愛い」

さらには、人差し指を横にして鼻の下に添え、もう片方の手の親指と人差し指でCの字を作り目にあてる【ひげ見えちゃうよ！】というのもあったりと多様化するJKポーズですが、実は今ある異変がー

高3女子：

「お好み焼きのヘラで顔隠して。学祭とか修学旅行もスマホで顔隠したり。みんなそんな感じ」

なんと、令和の女子高生は“顔を隠して写真を撮る”のが当たり前。決めポーズランキングでも上位2つが「顔隠し」系です。

▼第2位【スマホ顔隠し】

▼第3位【顔隠しポーズ】

物や髪で顔を隠すだけでなく、首から下だけを撮影したりカメラに背を向けるパターンも。でもなぜ、顔を隠すのか？

高3女子：

「一番はビーリアル」

高3女子4人組：

「ビーリアル」

取材したJKほぼ全員が使っていたアプリ『BeReal. 』。アプリから通知が届いたら「2分以内に写真を撮影して投稿しないといけない」というSNSです。

高1女子：

「今やっていることを共有できるしリアクションとかもしてあげられるから楽しい」

ただ、通知がいつ来るのかわからない上に、投稿できる写真や動画は“無加工”だけ。「だから顔を隠して撮る」というのです。

このアプリの広まりもあって、今では“顔隠し”が当たり前に。上の世代からは「顔を隠したら思い出にならない」という声も聞かれましたが、若者文化に詳しい専門家は「今の若者たちは“顔に注目を集めたくない”」と話します。

『SHIBUYA 109 lab. 』長田麻衣所長：

「可愛いとか可愛くないとか他人から判断されてしまう可能性があることを“気にすること自体がストレス”になるので、顔を映さずに撮影することが増えている」

SNSに写真は投稿したい、でも顔については何も言われたくない。そんな高校生が増えているのです。

ちなみに、「SNSに写真をあげない」選択肢はないのでしょうか？

高1女子：

「…考えたこと無かった」

高1女子：

「今その場にいなくても同じ空間にいるような気分になれるし、信頼の証みたいになってるから」

先輩JKは「卍ポーズ」や「eggポーズ」

時代を反映しながら変化するJKポーズ。世代によってバリエーションも様々です。

▼令和のJKは、【滅ポーズ】や【ほっぺハート】【顔を隠し】の他にも、友達の顎をぷにっとつまむ【あごプニ】

街行く先輩JKの青春時代の決めポーズはー

▼20代

【動脈ピース】⇒首の動脈部分にピースの先を当てる

【きゅんハート】⇒親指と人差し指でハートを作る

【マジ卍】⇒両腕を交差させて卍

▼30代・40代

【アヒル口】⇒唇を軽く尖らせて口角をあげる

【虫歯ポーズ】⇒片方の手のひらを頬に

【あごピース】⇒ピースのV字を顎のラインにあてる

【ギャルピース】⇒ピースを下向きにして腕を前に出す

【eggポーズ】⇒パーに開いた手の平を見せるように腕を前に

▼50代・60代

【ダブルピース】

次はどんなポーズが流行るのでしょうか？

（THE TIME,2026年4月14日放送より）