お笑いコンビ、次長課長の河本準一（51）が12日放送されたテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。自身と同じうつ病を経験した先輩芸人から言われた「一言」を明かした。

河本は昨年2月、体調不良による当面の休養を発表。そして同6月、パニック障害とうつ病を併発していたことを明かした。そして同7月、仕事復帰した。

この日の番組で河本は、有吉と復帰後初共演。メダルゲームを並んでしながら店内でさまざまなトークに花を咲かせた。

河本は急性膵炎になったことなど過去の病歴について話し、その流れで「それでいて去年、（膵炎とは）ちょっと違う、精神的な病気になってしまったし」と切り出した。

そして先輩芸人のネプチューン名倉潤も19年にうつ病を発症していたことを公表したことにもふれ、河本は「名倉さんも1回、そうなったんで。ただ名倉さん（河本の復帰発表後に）電話かけてきた時に、1発目、おれに“頑張れよ”じゃなくて“よう頑張ったな”って言われましたもん。やっぱたぶん自分が経験してるんで」と名倉からかけられた言葉を明かした。そして「今はもう（名倉は）完全に“おじいちゃん”ですけど…本当に、熱いお茶が一番合う」と笑いを交え、名倉をいじっていた。