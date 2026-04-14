糖尿病は骨密度が正常でも危険？「骨質劣化」と骨折リスクを医師が解説

骨粗しょう症を発症すると、わずかな衝撃で骨折をしてしまい、日常生活に大きな支障を招くこともあります。実は糖尿病と骨粗しょう症は密な関係にあり、糖尿病を発症すると骨粗しょう症のリスクも上昇します。一体なぜ、そのようなことが起きるのか、糖尿病患者が骨粗しょう症になりやすいメカニズムについて、本駒込内科・糖尿病内科クリニックの菊野先生にメディカルドック編集部が詳しく聞きました。

監修医師：

菊野 庄太（本駒込内科・糖尿病内科クリニック）

福井大学 医学部医学科卒業。国家公務員共済組合連合会 虎の門病院内分泌代謝科などを経て本駒込内科・糖尿病内科クリニック院長就任。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本内科学会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会。

編集部

糖尿病になると骨密度が低くなったり、骨質が悪くなったりするのですね。

菊野先生

はい。インスリンは、骨を作る骨芽細胞を増殖させる働きがあるため、インスリンが欠乏している1型糖尿病患者さんでは骨密度が低くなります。一方で、肥満やインスリン抵抗性のある2型糖尿病患者さんでは、骨密度は相対的に高いものの、骨質劣化による骨強度低下が考えられています。

編集部

糖尿病の人は、骨密度が高くても安心できないのですか？

菊野先生

その通りです。1型、2型のいずれの糖尿病患者さんでも、骨質の劣化が進んでおり、これが骨強度低下と骨折リスク上昇に関与していると考えられています。1型、2型に関わらず、糖尿病患者さんは骨密度から予測される骨折リスクよりも、実際の骨折リスクが高くなっています。

編集部

糖尿病の状態だと、健康な骨ができにくくなるということですね。

菊野先生

はい。糖尿病では、相対的にインスリンが不足していることや慢性的に血糖値が高いことで、骨の構造に変化が起こり、酸化ストレスなどの要因も重なり合って、骨質を劣化させていると考えられています。

※この記事はメディカルドックにて＜【骨折に要注意】｢糖尿病｣患者の骨粗しょう症発症リスクについて教えて＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。