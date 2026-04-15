「理不尽」「止められない」昨季のバロンドーラーが貫禄の２発！ 前回王者を４強に導く活躍ぶりにファン感嘆「両利きって普通に異質」【CL準々決勝】
現地４月14日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第２レグで、前回王者のパリ・サンジェルマンが遠藤航（怪我で離脱中）が所属するリバプールと敵地で対戦。２−０で勝利して２戦合計４−０とし、準決勝進出を決めた。
この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、エースのウスマンヌ・デンベレだった。チームが劣勢だった72分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でボールを受けると、鋭い切り返しで相手をかわして左足を一閃。鮮やかなミドルをゴール左隅に突き刺す。
さらに90＋１分にも、左からのブラッドレー・バルコラの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込んでみせた。
昨季のバロンドーラーが貫禄の２発。SNS上では「大一番で決めるのがスターすぎる」「止められない」「別格やね」「理不尽」「今年のバロンドールもデンベレだったりして」「GOAT」「両利きって普通に異質」といった声が上がっている。
デンベレの活躍で４強入りを果たしたパリSGがCL連覇に前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】デンベレが圧巻の２発！
この一戦で２ゴールの活躍を見せたのが、エースのウスマンヌ・デンベレだった。チームが劣勢だった72分、敵陣ペナルティエリア手前の中央でボールを受けると、鋭い切り返しで相手をかわして左足を一閃。鮮やかなミドルをゴール左隅に突き刺す。
昨季のバロンドーラーが貫禄の２発。SNS上では「大一番で決めるのがスターすぎる」「止められない」「別格やね」「理不尽」「今年のバロンドールもデンベレだったりして」「GOAT」「両利きって普通に異質」といった声が上がっている。
デンベレの活躍で４強入りを果たしたパリSGがCL連覇に前進した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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