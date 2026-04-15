松村北斗＆今田美桜W主演映画『白鳥とコウモリ』特報映像＆ティザービジュアル解禁！追加キャストも発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東野圭吾の『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）が、松村北斗（SixTONES）と今田美桜のダブル主演により実写映画化、9月4日に全国公開される。

このたび、本編映像初出しとなる特報映像＆ティザービジュアルが解禁。あわせて追加キャスト2名の情報も解禁、キャラクター写真とコメントも公開された。

■松村北斗と今田美桜が真っ直ぐな視線で訴えかけるビジュアル

善良な弁護士が、刺殺された。「私がやりました。“すべての事件”の犯人は私です」。

容疑者として浮上したひとりの男、その自供により事件は解決したはずだった。だが、容疑者の息子・倉木和真（松村北斗）と、被害者の娘・白石美令（今田美桜）は、互いの父の言動に違和感を抱く。

「なぜ父は、殺人を犯したのか―?」「なぜ父は、殺されないといけなかったのか―?」

出会ってはいけない、容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合ったとき、“真実”が揺れ動く。

総制作部数1億部以上、ベストセラー作家でありミステリー界の巨匠・東野圭吾が誕生させたあらたなる最高傑作。『白夜行』、『手紙』の系譜を受け継いだ本作は、ミステリーの枠を超え、＜罪と罰＞という核心的なテーマを重厚な物語で描く。

ダブル主演には、第49回日本アカデミー賞で優秀主演男優賞＆優秀助演男優賞＆話題賞（俳優部門）をトリプル受賞した松村北斗（SixTONES）と、NHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを演じ幅広い支持を集め、朝ドラ後映画初主演となる今田美桜が決定。今最も旬なふたりが“事件の真相”を追う容疑者の息子と被害者の娘を熱演する。

監督を務めるのは、『あゝ、荒野』（2017年）や『正欲』（2023年）など、これまで社会的に孤立した人々の生き様に鋭く切り込んできた岸善幸。東野ミステリーのあらたなる最高傑作を見事に映像化し、観る者の心を揺さぶる圧倒的な対策を誕生させた。

■＜容疑者＞の息子（松村北斗）×＜被害者＞の娘（今田美桜）

今回、解禁された特報映像は、容疑者・倉木達郎（三浦友和）の「全部、私がやりました」という自供から幕を開ける。解決されたと思われた、善良な弁護士・白石健介（中村芝翫）の殺人事件に疑問を持つのは、容疑者の息子・倉木和真（松村北斗）と被害者の娘・白石美令（今田美桜）。ふたりはそれぞれの立場で葛藤しながら、ある疑問にたどり着く。

そしてふたりが出会ったとき、「あなたのお父さんは嘘をついていると思います」と、緊張感の走る言葉が放たれる。出会うはずのないふたりが“父の真相”という共通の謎に迫ったとき、物語は誰もが予想しないあらたな局面へと動き出す。予測不能なミステリーの幕開けに、期待感が膨らむ映像となっている。

あわせて解禁されたのは、タイトルを象徴する＜白＞と＜黒＞のコントラストの中で羽が舞うティザービジュアル。真っ直ぐな視線で訴えかける倉木和真（松村北斗）と鳥石美令（今田美桜）、対極の立場にいるふたりが見つめる先にはどんな真相が待ち受けているのか？ 本作の息を呑むような緊迫感を物語るデザインとなっている。

■三浦友和（和真の父）、中村芝翫（美令の父）の出演が決定

さらに、物語の鍵を握る追加キャスト2名が発表された。

東野圭吾原作のドラマ『流星の絆』（2008年）、『新参者』（2010年）で重要な役を担い、映画『64-ロクヨン』（2016年）や白PERFECT『DAYS』（2023年）など、数々の出演作で圧倒的な存在感を残す三浦友和が容疑者・倉木達郎役を演じる。三浦は「本作は、削ぎ落としたというよりも絞り込んでいて、すごく重みのあるものになっています」と脚本の素晴らしさに感動したとコメント。

また、現代の梨園を牽引する歌舞伎界の重鎮であり、数多くの映像作品でも活躍している中村芝翫が被害者・鳥石健介役を務める。中村は「大変に奥深い人の心のひだ、また思いのひだを皆様にも存分に味わっていただけたらと思います 」と熱いコメントを寄せ、太鼓判を押す。

長年一線で活躍する実力派俳優の三浦友和と中村芝翫が、物語のカギを握る主役ふたりの「父」を演じ、重厚な人間ドラマを紡ぎ出す。

■三浦友和 コメント

■中村芝翫 コメント

■映画情報

『白鳥とコウモリ』

9月4日（金）全国公開

原作：東野圭吾 『白鳥とコウモリ』（幻冬舎文庫）

製作幹事：松竹 日本テレビ

監督：岸善幸

脚本:向井康介

出演：松村北斗 今田美桜

中村芝翫 / 三浦友和

制作会社：テレビマンユニオン

配給：松竹

(C)2026「白鳥とコウモリ」製作委員会

■関連リンク

『白鳥とコウモリ』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/eiga-hakuchotokomori/