妻となる植木悦子と出会ったのは1974年、「ボンミュージック」という事務所でした。別の仕事の打ち合わせに来ていた、モデルや女優だった4歳年下の彼女に一目ぼれしてしまいました。24歳の時です。弾き語りの仕事をしていた新宿の「A＆A」というクラブに、ディレクターが彼女を連れて飲みに来てくれました。帰りがけに「次は一人で来てください」とお願いすると、彼女は飼っていたチワワを連れて来ました。

北島三郎さんの付き人になった頃、当時彼女が住んでいた神宮前のマンションに自分が転がり込んで同棲を始めました。以来、ずっと売れない歌手だった自分の面倒を見てくれました。81年に「みちのくひとり旅」が売れ始め、この年の12月6日に「日本有線大賞」を受賞しました。その夜、悦ちゃんに「いつか結婚しよう」とやっとプロポーズできました。しかし、ヒットを機に取り巻く環境が一変しました。自分では何も変わらないつもりでしたが、知らず知らずのうちに慢心にむしばまれていたのです。

ある日、仕事を終えて帰宅すると、ビデオテープが置かれてました。悦ちゃんが「これ、見た方がいいよ」。彼女が録画したビデオを再生すると、昼間のタモリさんの番組に出ている自分が映っていました。大先輩であるタモリさんの前で、足を投げ出して座っている態度が、本当に生意気で不愉快でした。北島のオヤジからも「俺たちは皆さんから可愛がってもらい、応援してもらわなければ仕事にならないんだ」といつも言われていました。なのに、おごりや慢心が姿勢や態度に出ていたと猛省しました。

有名な芸能リポーターの梨元勝さんに感づかれて、2人の家を直撃されたことがあります。下の喫茶店で梨元さんに応対している間、ひそかに悦ちゃんを裏口から逃がしました。写真週刊誌にも追われました。ずっと陰で支えてくれている彼女と白昼正々堂々、表を歩きたい気持ちもありました。その一方で、やっと人気歌手になれたのに、結婚が分かると女性ファンが自分から離れていってしまうのではないかという不安も、正直ありました。本当に情けない、ちっちゃな人間でした。結果的に「みちのく…」が売れてから5年間、出会ってから12年間も、悦ちゃんを待たせていました。その間一度たりとも、彼女から不満や愚痴、結婚の催促の言葉はありませんでした。人間の出来が自分とは全然違います。

意を決して北島のオヤジに悦ちゃんと結婚したいと報告すると快諾され、86年2月に婚約発表しました。直後に青森で交通事故に巻き込まれてケガをするなど「大当たり」の年でした。3月には米国ハワイに婚前旅行にも行けました。そして翌87年2月2日、雪が舞う明治神宮で厳かに挙式しました。後にすぐ分かることでしたが、彼女のおなかの中にはすでに長女が育っていました。37歳になってやっと、一人前の男になれた気がしました。

◇山本 譲二（やまもと・じょうじ）本名同じ。1950年（昭25）2月1日生まれ、山口県下関市出身の76歳。早鞆高3年の67年、夏の甲子園出場。74年に「伊達春樹」として「夜霧のあなた」で歌手デビュー。北島三郎に師事し、78年「山本譲二」として再デビュー。80年発売の「みちのくひとり旅」が81年にかけてロングヒット、ミリオンセラーに。NHK「紅白歌合戦」に計14回出場。