スマートフォン決済大手ＰａｙＰａｙ（ペイペイ）は、個人事業主や法人など全国数百万の決済加盟店を対象に融資事業を月内にも始める。

あらかじめ金利や上限額などの融資条件を提示し、借り入れをしたい加盟店がスマホ上で申請すれば、最短で即日、１０００万円を上限に融資を実行する。

「ＰａｙＰａｙ店舗専用ローン」の名称で、日本初のネット専業銀行「ＰａｙＰａｙ銀行（旧ジャパンネット銀行）」との共同事業として手がける。「オファー型融資」と呼ばれ、ＰａｙＰａｙ側は加盟店による日々の決済データに基づき、借り入れ上限額などを定め、加盟店に対して融資を提案する。加盟店の業績が上向けば、融資条件を随時、見直していく。

融資はＰａｙＰａｙの店舗用アプリ上から最短１分で申請でき、加盟店による書類の提出などは基本的に不要となる。通常、銀行が手がける法人融資は、事業計画書などの提出や面談が求められ、入金まで１〜３か月要する場合が多い。過去の決済データを活用する分、ライバル金融機関よりいち早く借り手の資金ニーズに対応できる。

ＰａｙＰａｙは、２０２４年３月から将来の売上高を最大１００万円まで現金化して貸し出すサービス「ＰａｙＰａｙ資金調達」を手がけている。信用保証協会の保証制度を利用した最大８０００万円までの融資も行っている。