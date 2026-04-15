【卓球男子】吉村真晴が一気に40人抜きで44位へ 国際大会で準優勝で急浮上 中国19歳の温瑞博が11位でトップ10目前
卓球の最新世界ランクが13日に発表されました。
12日までWTTコンテンダー太原(中国)が開催。男子では、準優勝を飾った吉村真晴選手が84位から一気に40人抜きで44位に浮上しました。また優勝した中国の温瑞博選手が3人抜きで11位に浮上。19歳の新鋭がトップ10入り目前となっています。
その他、日本勢では張本智和選手が4位をキープ。松島輝空選手は台湾の林繇儒選手に抜かれて8位となりますが、2人がトップ10以内を守っています。上位陣では、中国の王楚欽選手が世界ランク1位をキープ。スウェーデンのモーレゴード選手が2位、ブラジルのカルデラノ選手が3位につけています。
【男子シングルス】
▽トップ10
1位 王楚欽(中国)
2位 モーレゴード(スウェーデン)
3位 カルデラノ(ブラジル)
4位 張本智和
5位 林詩棟(中国)
6位 F.ルブラン(フランス)
7位 林繇儒(台湾) ↑1
8位 松島輝空 ↓1
9位 チャン・ウジン(韓国)
10位 チウ・ダン(ドイツ)
18位 戸上隼輔
28位 宇田幸矢
30位 篠塚大登
38位 田中佑汰 ↑1
44位 吉村真晴 ↑40