卓球の最新世界ランクが13日に発表されました。

12日までWTTコンテンダー太原(中国)が開催。男子では、準優勝を飾った吉村真晴選手が84位から一気に40人抜きで44位に浮上しました。また優勝した中国の温瑞博選手が3人抜きで11位に浮上。19歳の新鋭がトップ10入り目前となっています。

その他、日本勢では張本智和選手が4位をキープ。松島輝空選手は台湾の林繇儒選手に抜かれて8位となりますが、2人がトップ10以内を守っています。上位陣では、中国の王楚欽選手が世界ランク1位をキープ。スウェーデンのモーレゴード選手が2位、ブラジルのカルデラノ選手が3位につけています。

【男子シングルス】

▽トップ10

1位 王楚欽(中国)

2位 モーレゴード(スウェーデン)

3位 カルデラノ(ブラジル)

4位 張本智和

5位 林詩棟(中国)

6位 F.ルブラン(フランス)

7位 林繇儒(台湾) ↑1

8位 松島輝空 ↓1

9位 チャン・ウジン(韓国)

10位 チウ・ダン(ドイツ)

▽TOP50までの日本人選手18位 戸上隼輔28位 宇田幸矢30位 篠塚大登38位 田中佑汰 ↑144位 吉村真晴 ↑40