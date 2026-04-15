IMP.基俊介、止まらないメンバー愛「やっぱりメンバーっていいな」【インタビュー番外編】
7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が、きょう4月13日に5thシングル「INVADER」をリリース。オリコンニュースでは、新曲やアリーナツアーに関するインタビューを実施した。【番外編】では、その中で基が語ったメンバーへの想いを届ける。
【写真】個性抜群！IMP.メンバーのソロカット
IMP.は、5thシングルのリリースに先立って、20万人を動員した全国アリーナツアーを完走した。ツアーを振り返る中、基は「ツアー以外にもお仕事があったりで、地方公演の前日に体調を崩してしまったんです。今も花粉症がすごいですが、僕はMCっていう立場でいろいろ話したり、キャラクター的にもあおったりとかするっていうことが多いのですが、病み上がりでできなかったんです」と明かす。
「それをメンバーみんなでカバーしてくれるのですが、見ている人には伝わらないように、『じゃあ、代わりにここ俺やるわ！』『そこのMCのところ俺やるから！』と助けてくれたとき、やっぱりメンバーっていいなって思いましたね」としみじみと振り返り、仲間への感謝をにじませた。
続けて「自分が普段からやってることを見てくれてるからこそのスムーズな連携だった」と言葉が止まらない基。「ライブをやっていて、すごいなって思うのは、横（横原）と奏（松井）が、ミスによく気づくんです。むしろ、出演しないで、客席で見てるの？ってレベル。照明のちょっとしたズレ、場所のズレも」と明かす。
「毎公演終わった後、スタッフさんと集まって振り返りを必ずするんです。僕的には、反省点はないと思ってたんですけど、『何かありますか？』ってスタッフさんが聞いたら、『えっと…』って2人でしゃべり始めて。映像の切り替わるタイミングもカットまで見てますからね。これは強いなって思いますね。プロ中のプロの各セクションの人たちが『よく気づくな…』ってこぼすぐらい。2人がいなかったらバレてなかったぐらいのミスですよ。でも、それってすごくお互い良い刺激になるんです。スタッフさんとの信頼関係にもつながりますし」と熱弁した。
基の熱弁には、メンバーも大きくうなずきながら耳を傾けていた。影山が「謙虚に貪欲に進んでいきます」と宣言した通り、一歩一歩着実に歩みを進めてきたIMP.。アリーナツアーの“その先”に、ますます期待が高まる。
【出演情報】
『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』
チケット一般発売 受付中※予定枚数に達し次第、販売終了
2026.4.20-22 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2026.5.16-17 北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）
【写真】個性抜群！IMP.メンバーのソロカット
IMP.は、5thシングルのリリースに先立って、20万人を動員した全国アリーナツアーを完走した。ツアーを振り返る中、基は「ツアー以外にもお仕事があったりで、地方公演の前日に体調を崩してしまったんです。今も花粉症がすごいですが、僕はMCっていう立場でいろいろ話したり、キャラクター的にもあおったりとかするっていうことが多いのですが、病み上がりでできなかったんです」と明かす。
続けて「自分が普段からやってることを見てくれてるからこそのスムーズな連携だった」と言葉が止まらない基。「ライブをやっていて、すごいなって思うのは、横（横原）と奏（松井）が、ミスによく気づくんです。むしろ、出演しないで、客席で見てるの？ってレベル。照明のちょっとしたズレ、場所のズレも」と明かす。
「毎公演終わった後、スタッフさんと集まって振り返りを必ずするんです。僕的には、反省点はないと思ってたんですけど、『何かありますか？』ってスタッフさんが聞いたら、『えっと…』って2人でしゃべり始めて。映像の切り替わるタイミングもカットまで見てますからね。これは強いなって思いますね。プロ中のプロの各セクションの人たちが『よく気づくな…』ってこぼすぐらい。2人がいなかったらバレてなかったぐらいのミスですよ。でも、それってすごくお互い良い刺激になるんです。スタッフさんとの信頼関係にもつながりますし」と熱弁した。
基の熱弁には、メンバーも大きくうなずきながら耳を傾けていた。影山が「謙虚に貪欲に進んでいきます」と宣言した通り、一歩一歩着実に歩みを進めてきたIMP.。アリーナツアーの“その先”に、ますます期待が高まる。
【出演情報】
『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』
チケット一般発売 受付中※予定枚数に達し次第、販売終了
2026.4.20-22 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ
2026.5.16-17 北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）