◇プロ野球 セ・リーグ 中日 6-2 広島(14日、豊橋)

中日・花田旭選手が2安打2打点で勝利に貢献。プロ初のヒーローインタビューで喜びを語りました。

東洋大から25年ドラフト6位で中日に入団したルーキーはこの日の初回、広島先発・森下暢仁投手からレフトへタイムリー2ベースを記録。5回の第3打席にもタイムリーを放つ活躍を見せました。

お立ち台で「多くのファンの皆さんが名前を呼んでくれたり応援していただいているので、すごく力になっています」と感謝を述べると、球場に詰めかけたファンから大きな歓声が。

初回のタイムリーには「思い切って浮いた変化球を振り抜けたので、打った瞬間は『よっしゃ！』という気持ちになりました」と喜び、初球打ちで記録した2本目のタイムリーには「一発で仕留められて良かった」と振り返りました。

この試合を終え打率.303と結果を残していますが、「チャンスをもらっている立場」と話した花田選手。「思い切ってがむしゃらにやるというところが好調の要因かと思います」とここまでを分析しました。