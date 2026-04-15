柴犬の「100点満点」なリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で160万回再生を突破し、「表情が分かりやすくて草」「完全に理解してるよな」「ナイスリアクション！！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：病院での注射を終え、ニコニコの犬→『もう一度採血が必要』と伝えた瞬間…わかりやすすぎる『絶望の表情』】

大嫌いな注射を頑張る柴犬

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」では、柴犬のハチくん＆いちごちゃんの可愛い姿を紹介しています。今回の主役は、ハチくん。健康診断のために動物病院へ行ったといいます。病院に着くと、血液検査をすることになりました。

注射が嫌いなハチくんは、大泣きしながら採血を頑張ったといいます。車に戻ってくると、緊張の糸が切れたのか、ニコニコ笑顔でママが戻ってくるのを待っていたそう。あとは結果を聞いて帰るだけ…。そう思っていた矢先、想定外のことが起こりました。

笑顔が消えてしまった！？

ママが戻ってくると、期待の表情で「もう帰れる？」と見つめてきたハチくん。しかし、ママからは、想定外の言葉が飛び出しました。

なんと、ハチくんの血液の量が足らず、再び採血をすることになったのです。それを聞いたハチくんは、一瞬にして笑顔が消えたといいます。目をまんまるに開いて固まる姿からは、「え…どういうこと…？」と声が聞こえてきそうなほど…。あまりに分かりやすい反応に、思わず笑ってしまいます♪

不満そうな表情で帰宅

パパに抱き着いてイヤイヤしていたハチくんですが、なんとか二度目の採血が終了。車に戻ったハチくんは、一仕事終えたとばかりのニコニコ笑顔だったそう。今度こそ、結果を聞いて帰るだけとなりました。

結果を聞き終わり、やっと帰宅することに。家までの道のりでモヤモヤしてきたのか、不満そうな表情を浮かべていたといいます。予定になかった二度目の採血は、ハチくんにとって許せないことだったのかもしれません。

家に着くと、頑張ったハチくんといちごちゃんにご褒美をあげたそう。想定外の悲劇に項垂れていたハチくんも、おやつを食べて機嫌を取り戻したといいます。感情表現豊かなハチくんに、思わずホッコリしてしまいますね♡

この投稿に思わず笑ってしまった人は多い様子。「申し訳ないけど可愛い…」「目に光がなくなったw」「ぎゅっとしてあげたくなる」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」には、ハチくん＆いちごちゃん、同居猫たちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「よりめのはちくん。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。