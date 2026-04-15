2007年、イベントの最中に意識を失ったグレート義太夫さんを待っていたのは、一生続く「人工透析」という、時間とお金を吸い上げられる日常でした。週3回、各5時間の拘束。それは華やかな舞台や長期の仕事を断念させる、非情な足かせとなりました。年間360万円にのぼる治療費と、保障のない仕事の脆さ。病に倒れたとき、人はどう自分を立て直すのか。リアルな葛藤を伺いました。

【写真】「不摂生だった」糖尿病発症当時のグレート義太夫さん（18枚目/全18枚）

「このままでは死ぬ」と医師に言われた日

2007年、あるイベントのMCをしているときのことです。大声を出した矢先に、グレート義太夫さんはフッと意識を失いました。「これはおかしい」と病院に行ったところ、即入院と言われたそうです。

「検査をすると、腎臓がほとんど機能していなくて。『人工透析をすぐ始めないと死ぬレベルです』と言われました。重度の貧血にもなっていて。たしかにとても疲れやすく、階段も息切れして登れないほどでしたが、まさか人工透析を受けることになるなんて…」

じつはグレート義太夫さん、1995年に糖尿病を患って以来、医師からは「きちんと治療しないと人工透析になります」と、釘を刺されていました。ただ、自覚症状がないため、通院や食事管理を怠っていたそうです。

週15時間、透析治療が行われる

「糖尿病が怖い病気と理解していたものの、心のどこかで自分だけは大丈夫と思っていたんでしょうね。現実を突きつけられたのは、人工透析のためのカテーテル手術を受けたときでした。

人工透析では体の外に血液を取り出し、機械でろ過して再度、体に戻します。僕はすぐにでも透析をしないと危険な状況だったので、太い血管にカテーテルを入れ、すぐに透析を始めることに。『大変なことになったぞ…』と、その段階でようやく実感しました。なぜもっと前から、危機意識を持たなかったのかと後悔しましたが、もう手遅れです。透析治療は一生続くわけですから」

「舞台には戻れない」時間の拘束が仕事を奪う

透析治療は週3回、1回につき5時間。通院は仕事にも大きな影響を及ぼしました。当時、出演予定だった蜷川幸雄さんの舞台も練習時間が取れず、降板を余儀なくされます。

「蜷川さんは『待っている』と言ってくれましたが、現実は残酷です。治療により、数か月単位に及ぶ舞台公演はもはや不可能と思い知りました。蜷川さんに『もう（舞台の仕事には）帰れない』と伝えるのは、本当につらかった。舞台などの長丁場はもちろん、宿泊が必要な地方ロケもムリ。事務所からしたら、通院により仕事を断念する僕は、もはや完全な不良債権ですよ。『人生が終わった…』と、どん底まで落ち込みました」

透析治療は通院せず、在宅で行う方法もあります。けれど、ひとり暮らしのグレート義太夫さんにはサポートできる人が身近にいません。万が一のことを考え、許可がおりないそうです。

現在も精力的に音楽活動に取り組むグレート義太夫さん

「透析を受けている間は病院のベッドで寝ているだけ。健康状態は先が見えず、不安が募る日々でした。でも、現実を受け入れるしかありません。ネガティブでいても何も変わらない。『今の自分にできることを…』と、考えていくうちに、少しずつ執筆や作曲の仕事が増えていきました。週15時間の透析中の時間にネタを考えています。どんな状況でも、できることはあると考えるようになりました」

治療費は年360万円「公的助成に生かされてる」

奪われたのは、時間や仕事だけではありません。人工透析にかかる費用は月に30万円以上、年間では360万円以上にのぼります。芸能事務所に所属するものの、保障のないフリーランスであるグレート義太夫さん。病気で仕事を失えば即、生活は破綻します。

「以前に比べ収入は激減し、経済的には正直かなり厳しいです。ただ、公的医療助成制度などのおかげでこうして無事に生きられています。特定疾病の受給者証などの助成金を得て、自己負担を最小限に抑えながら治療が受けられるんです。東京都はとくに手厚くて、人工透析は無料。本当にありがたいです」

いっぽうで、「人工透析なんて不摂生のせいだ。自己管理もできない人に税金を出す必要はない」という厳しい声に、心を痛めることも。

「僕が自己管理できないダメ患者だったのは否定しません。自分の病気への向き合い方が悪かったのはわかっているんですが、不摂生だけではないことも知ってもらえたらと思います。

じつは遺伝が原因で糖尿病になるケースもある、と医師から告げられたんです。たしかに僕の父も糖尿病でした。やせていても健康的な生活を送っていても、糖尿病を発症する可能性があるのに、それがなかなか理解されていない。不摂生以外の原因についても、多くの人に知ってもらえたらとは思います。

僕は今、税金で生かされています。だからこそ、糖尿病の怖さや向き合い方を伝える講演などで、少しでも恩を返したい。ダメ患者代表の僕が、自己管理の大切さを伝えたら説得力があるでしょう？糖尿病患者の方が、ひとりでも多く病気の進行を抑えることにつながればと思っていながら、今日も生きてます」

取材・文：齋田多恵 写真：グレート義太夫