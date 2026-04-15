はち切れそう…ナッティ、ぴちぴちトップス姿に視線集中「なんてこと！」「気絶しそう」

ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、アイドルらしからぬスタイルを披露した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「No caption」とコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】はち切れそう…ナッティ、ぴちぴちトップス姿

公開された写真には、スポーティーでストリート感あふれる衣装をまとったナッティの姿が収められている。キャミソールトップスと迷彩柄のワイドパンツを着こなし、ウエスト部分からインナーを大胆にのぞかせ、視線を奪う。

また、タイトなトップスからは、アイドルのイメージを超えたグラマラスなスタイルが浮かび、見る者を驚かせた。

この投稿を見たファンからは「非現実的スタイル」「すごい」「なんてこと！」「かわいい」「気絶しそう」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースした。6月27日には千葉県・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。