金箔（きんぱく）の生産場所が国内では石川県内のみとなったことが、県箔商工業協同組合の調査で判明した。

県外で唯一生産していた滋賀県の職人が２０２４年末に引退していることが確認されたという。職人の減少が進む中で、同組合は「金沢箔」と銘打って、金箔の魅力を国内外に広めようと奔走している。（武山克彦）

最盛期の３分の１

金沢市の金箔製造会社「作田金銀製箔」では、１０人ほどの職人が竹箸を使って１枚ずつ金箔を紙に敷く作業を続けている。薄さ１万分の１ミリ・メートルほどの金箔を扱うには、高い技術と集中力が必要だ。

江戸時代から続く金箔職人は、代々親子で技術を継承する形が基本だった。だが、３０年ほど前からそうした光景は減り、規模が大きい問屋が職人を雇って育成する形となったという。

同組合によると、２４年度に県内で金箔の生産・販売を手がけたのは７５事業所。従事者は５９２人で、最盛期の１９７７年度（１６８０人）の３分の１ほどまで減少した。生産額も２０２４年度は２２億７５００万円にとどまり、ピーク時の１９９０年度（１３６億２６００万円）の１６・６％まで減少した。新規の従事者も減り、平均年齢は約７５歳と高齢化が進んでいる。

そんな中で、同組合は、国や金沢市の補助のほか、２０２４年頃からは大手ジュエリーブランド「ティファニー」の支援を受けて人材育成に取り組んできた。それでも定着は難航しているといい、山賀直久事務局長は「金箔は１００％金沢で生産していることを発信し、全国に技術の高さや良さを広めていきたい」と話す。

「技術つなぐ責務」

寺社の建築や仏像彫刻などの装飾として使われてきた金箔は、文化遺産の耐久性を高める役割としても重宝されてきた。組合によると、加賀藩祖の前田利家が１５９３年、文禄の役の戦中に金・銀箔の製造を命じて以降、同藩では湿度の高さや水質の良さも影響し、４００年以上技術が受け継がれている。

２０２０年に国連教育・科学・文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された「縁付金箔製造」という技術は、今も日光東照宮（栃木県）や金沢城（金沢市）などの復元にも活用されており、同社の作田一則社長は「技術をつなぐことが金沢の責務になった」と話す。

全盛期には金箔の約９割が仏壇、仏具に使われていたが、現在では食用や化粧品用に使われるフレーク状の金箔が売れ行きを伸ばしている。同社では金箔を貼り付けた動物のオブジェなども制作し、インバウンド（訪日外国人）や県内外の観光客に縁起物として喜ばれているという。

ここ数年の金の価格高騰を受けて、金箔を使わない仏壇を作るメーカーも出てきたといい、作田社長は「業界への打撃は大きく、仕入れが難しくなる可能性もある。伝統文化を守るためには資金などの支援が必要だ」と訴えている。