【ひらがなクイズ】冬の空から舞うものや激しく壊れた状態に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、冬の情景から、物の状態、そして医療に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□ゆき
□□ごな
□□ぐすり
ヒント：さらさらと空から降る冬の風物詩や、形が残らないほど細かく砕けた様子、そして錠剤が苦手な人でも飲みやすい形状の薬を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こな」を入れると、次のようになります。
こなゆき（粉雪）
こなごな（粉々）
こなぐすり（粉薬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、気象、状態、医薬品という異なるジャンルの言葉が並んでいました。一見接点のない言葉を「音」の共通点で見つけ出す作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、冬の情景から、物の状態、そして医療に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ごな
□□ぐすり
ヒント：さらさらと空から降る冬の風物詩や、形が残らないほど細かく砕けた様子、そして錠剤が苦手な人でも飲みやすい形状の薬を思い出してみてください。
答えを見る
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↓
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正解：こな正解は「こな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こな」を入れると、次のようになります。
こなゆき（粉雪）
こなごな（粉々）
こなぐすり（粉薬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、気象、状態、医薬品という異なるジャンルの言葉が並んでいました。一見接点のない言葉を「音」の共通点で見つけ出す作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)