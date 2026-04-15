◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第2戦 パリSG 2―0 リバプール（2026年4月14日 リバプール）

サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第2戦が行われ、昨季王者パリSG（フランス）が敵地でのリバプール（イングランド）戦に2―0で勝利。2戦合計4―0とし、3大会連続の4強進出。ネット上では前半のピンチを救ったブラジル代表DFマルキーニョス（31）のシュートブロックが「神すぎる」と絶賛された。

DFマルキーニョスは第1戦から引き続きスタメン出場すると前半32分、ゴール目前で相手DFファンダイクに押し込まれそうな場面で体を張ったスーパーブロック。頼れる主将がピンチを救って雄叫びを上げ、チームの士気を高め勝利に貢献した。

この気迫のこもったプレーにネットは「信じられない守備」「神すぎる」「あの神カバーが無ければリバプールが勝っていたかも」「あの魂の守備は震えた」と絶賛の嵐。

中には「敵ながらあっぱれ」「悔しくてしょうがないが、マルキーニョスが鉄壁すぎた」などリバプールサポーターからも反響。この日のMOM（マン・オブ・ザ・マッチ）には2得点のFWデンベレが選出されたが、ネットでは「MOMはマルキーニョス」「間違いなくMOM級の活躍だった」などといった声が上がった。

また試合後、マルキーニョスはこの場面について「ディフェンダーにとって、ああいう瞬間はゴールを決めるよりもずっといい。ファンダイクが近づいてくるのが見えたから、反射的にボールに飛び込んだんだ。こういう細かいプレーが試合の流れを変えるんだよね」と話した。