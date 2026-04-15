水崎綾女“奈津子”、二階堂高嗣“義隆”の不倫を探るためカメラを設置『サレタ側の復讐』第3話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第3話が15日放送される。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】一体カメラにはどんな様子が…車内で見つめる水崎綾女
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第3話では、交換復讐の最初のターゲットを奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）に決め、佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置。義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子・佳乃・麗奈だったが、予期せぬ事態が起こる。
【場面写真】一体カメラにはどんな様子が…車内で見つめる水崎綾女
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第3話では、交換復讐の最初のターゲットを奈津子の夫・義隆（二階堂高嗣）に決め、佳乃の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置。義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）との様子を、モニター越しに監視する奈津子・佳乃・麗奈だったが、予期せぬ事態が起こる。