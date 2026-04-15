アジアサッカー連盟(AFC)は14日、2026-27シーズンからAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の大会方式を刷新し、参加クラブ数を32チーム制へ拡大することを検討していると明かしました。

AFCによると、新体制の下では、現在の24チーム制から32チーム制へと拡大され、大会は東部と西部各16チームが参戦する形となります。この規模拡大は、より多くの国が強豪国と競う機会を提供するとともに、アジア各地の国内リーグにおけるより高いプロ意識とパフォーマンスの基準を促進することを目的としているとしました。

さらに、リーグステージ終了後、各地域で1位から6位までの上位6チームが直接ラウンド16への出場権を獲得。7位から10位までのクラブは敗退とはならず、新設されるノックアウトステージプレーオフに進出します。

このプレーオフでは7位と8位のチームがホーム開催の権利を獲得。プレーオフの勝者はラウンド16の残りの出場枠を確保し、リーグステージのすべての順位が最終節まで重要な役割を担うことになります。

ただし、このノックアウト・ステージ・プレーオフについては、現在の国際大会日程の過密化を考慮し、2026-27シーズンでの実施は見送られ、導入はそれ以降のシーズンを予定しているといいます。

AFCは今回の拡張について「より包括的で商業的に実現可能な大陸規模のプラットフォームを提供するというAFCの取り組みをあらためて示すものだ。エリートサッカーの地理的な代表性を広げることにより、AFCはACLEが世界のサッカー界の最前線に立ち続け、ファンやステークホルダーに最高のスポーツイベントを提供することを保証する」と方針を示しました。