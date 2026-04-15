ママになった元乃木坂４６メンバーが、夫婦ショットを披露した。

１４日までにインスタグラムで「４月になってがらりと生活が一変した我が家です」とつづったのは、元乃木坂４６のタレント・畠中清羅。「あんなに小さかった娘はもう小学生になって、息子も年中さんに」と子どもたちの進級を明かし、「新生活で仲良しのお友達とは離れ離れになっちゃったけどまた新たに仲良しのお友達ができたらいいね」と母としての思いを吐露。

「ぽんこつ母ちゃんでスケジュール管理、それぞれの書類提出とか忘れないようにしっかりしようとどの形がうまく行くかなぁと模索中でございます 笑 夫婦で協力しながら頑張ります」とつづった。

長身の夫と２ショットをアップ。フォロワーは「美男美女」「ご主人、イケメンですね」「めちゃお似合い」「素敵なご夫婦」などの声を寄せた。

畠中は１１年の乃木坂４６オーディションに合格し、１期生として活動。１２年のシングル「おいでシャンプー」で選抜メンバー入りし、１５年に卒業した。卒業後、１７年秋にテレビ局勤務の２０代男性と結婚。１９年６月に第１子女児を出産し、乃木坂４６出身では初のママになった。２１年１０月には第２子男児も誕生。結婚後は、夫の勤務先の山口に移住したことも報告していた。