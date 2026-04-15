NGT48卒業から丸2年。本間日陽、『週プレ』で魅せたヌーディ＆おしゃれグラビア

本間日陽が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号グラビアに登場！

本間日陽 ©桑島智輝／集英社

【プロフィール】

本間日陽（ほんま・ひなた）

1999年11月10日生まれ 新潟県出身

身長159cm

2015年にNGT48の1期生として加入し、2024年4月13日に卒業。卒業後は俳優業を中心に活動。「キューピーコーワαチャージ」のCMに出演中。出演舞台～宅間孝行プロジェクトタクラボ第５弾～『LOVEHOTELに於ける情事とPLANの涯て』が5月2日（土）～7日（木）東京・中野ザ・ポケット、5月9日（土）、10日（日）名古屋・メニコンシアター Aoi、5月15日（金）～17日（日）大阪・近鉄アート館で公演予定。主演の『舞台～らんシリーズ～「月の谷」「らん」「赤い石」三作品合体完全版』が6月26日（金）～7月2日（木）東京・すみだパークシアター倉で公演予定。

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今号の『週プレ』は、絶品ムチムチボディ！天羽希純の表紙＆巻頭グラビアに初のグアムロケに密着したDVD映像は41分！ メリハリ際立つスレンダーボディ・奥村桃夏、人気声優・鷲見友美ジェナが美しすぎるスタイルを大胆披露！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】本間日陽写真集「ピュアか、小悪魔か。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 4月13日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】本間日陽写真集「ピュアか、小悪魔か。」©桑島智輝／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』17号は4月13日に発売！