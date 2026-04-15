NY金先物6月限（COMEX）（終値）

1オンス＝4850.10（+82.70 +1.73%）



金６月限は大幅反発。時間外取引では、米国とイランの停戦協議の再開期待を受け、買いが先行し、一時５０ドル超の上昇。欧州時間の中盤も３０ドル超の上げ幅を維持。日中取引では、３月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が事前予想を下回る伸びにとどまり、インフレ不安が和らいだこと、原油相場の下げ幅拡大、米長期金利の低下、ドル安が強材料に加わり、一段高となり、８０ドル超の上げ幅を維持して引けた。



MINKABU PRESS

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