きょう4月15日（水）よる7時 日本テレビ系で「有吉の壁 コナンと壁を越えろ！2時間SP」を放送。「一般人の壁を越えろ！おもしろ境町の人選手権」「ごちそうの壁を越えろ！コナン大喜利」をお届けする。

■「一般人の壁を越えろ！おもしろ境町の人選手権」

「住みたい田舎ベストランキング」2年連続1位・茨城県境町全面協力のもと、商店街や小学校で、町民の方々も一緒に壁芸人たちがネタを披露し、有吉を笑わせる。

ゲストとして、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が公開中の江戸川コナンもネタに参戦、さらに、ミラノ・コルティナ2026冬季五輪 ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗選手、ビッグエア金メダルの木村葵来選手、スロープスタイル銀メダルの長谷川帝勝選手が揃って登場する。

小学校の教室では、実際の小学生たちと一緒に、コナン君と小学生に扮したマヂカルラブリー・野田が授業中。先生役の村上から問題を解くように指名された野田は大慌てで隣の席のコナン君に助けを求めるが……。「野田くん、僕に任せといて！」自信満々のコナン君が繰り出した解決策とは？

さらば青春の光が美容師役を務める美容室に、トレードマークのニット帽をかぶり銀メダルを首にかけた長谷川選手が来店。大喜びの2人だが、長谷川選手のクセの強い行動の数々に次第に困惑。そこへ木村選手も来店すると、長谷川選手が……。

チョコレートプラネットが店員に扮するパン屋には、戸塚選手が買い物客として来店。長谷川選手がある事態に困っていると、見かねた長田があることを提案する。

森三中・黒沢は境町の町娘となって、法被を纏った威勢のいい地元の方々と共に町を練り歩く。そこで起きたハプニングに地元の方々が大慌て！

■「ごちそうの壁を越えろ！コナン大喜利」

壁芸人たちが大喜利にチャレンジ。有吉を笑わせることができれば、指定した豪華料理を食べることができる。今回は劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開を記念して、「名探偵コナン」シリーズを題材にアフレコ大喜利を開催。

コナン君と友人たちが爆弾を発見してしまうシーンでは、ある芸人が繰り出す前代未聞の反則回答に、全員「えー!?」と困惑。コナン君、灰原哀、阿笠博士のシーンでは、錦鯉・長谷川が、大喜利以前にアフレコについていけずに大苦戦。また、降谷零のシーンでは名回答が連発し大いに盛り上がる。はたして、爆笑回答で豪華料理をゲットするのは誰？

◆出演

MC：有吉弘行

アシスタント：佐藤栞里

出演者：

板倉俊之（インパルス）、黒沢かずこ（森三中）／三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー／淡路幸誠（きつね）、インポッシブル、蛙亭、かが屋、カナメストーン、ガクテンソク、コットン、さや香、さらば青春の光、ツートライブ、トム・ブラウン、錦鯉、マヂカルラブリー、マユリカ、もう中学生、U字工事、吉住／とにかく明るい安村 ほか

【ゲスト】

江戸川コナン、木村葵来、戸塚優斗、長谷川帝勝