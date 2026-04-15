4月19日（日）よる10時30分より第2話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。

当記事では、4月12日（日）放送の第1話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

敬愛する養父・ジョンフン（オ・マンソク）を失ったうえ、養母・キョンファ（キム・ジュリョン）の罠で韓国を追われてしまったミンソク（志尊淳）。左遷先のホテルでは財閥一族として警戒され、誰からも受け入れられない孤独な日々が続くミンソクは、医師・桃子（仁村紗和）との触れ合いで久々に人の温かさを感じる。

そんな中、唯一信じていた養兄・ヒスン（キム・ドワン）の残酷すぎる裏切りが、ミンソクを絶望のどん底に突き落とす…！「自分の居場所はどこにもない――」雨の中で一人佇むミンソクを見つけたのは、桃子だった。

一方韓国では、キョンファとヒスンの陰謀を、謎の令嬢・映里（長濱ねる）がこっそり聞いていた…。

そして、心を通わせていくミンソクと桃子を、桃子の幼なじみ・拓人（京本大我）が不安げなまなざしで見つめていて――。

波乱だらけの第1話。ジョンフンの突然の死からミンソクの失脚、左遷など冒頭5分での息もつかせぬストーリーに、開始早々からSNSで話題沸騰。豪華な韓国俳優陣と対峙し、流暢な韓国語での演技を見せた志尊への声も上がった。さらに、左遷先のホテルの支配人・水島（矢柴俊博）らのひどい仕打ちの数々に感情移入する視聴者が続出。後半には、優しい笑顔を見せていたヒスンの変貌と裏切りの発覚についてのコメントも。

韓ドラテイストを詰め込んだ過酷な展開の一方で、ミンソクと桃子の出会いや対話するシーンには、早くも二人の恋に期待する声も。

また、拓人は早くも物語に欠かせないムードメーカーらしい存在感を見せていた。

初回から怒涛の展開、ミンソクへの試練の連発でXでは世界・日本トレンド1位を獲得。さらに、「ミンソク」、「拓人先生」、「夏目君」（松岡卓弥）など登場人物の名前も続々トレンド入りを果たし、大きな盛り上がりを見せた。

4月19日（日）放送の第2話では、ミンソクと桃子の距離がさらに近づくきっかけになる出来事が!?

第2話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

第1話のあらすじ（ネタバレあり）も公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/01.html

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

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