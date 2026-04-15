きょう15日（水）は、日本の南に停滞する前線上を進む低気圧の影響で西日本から東日本で雨が降るでしょう。日差しはほぼなく、日中の気温は平年を下回る所もありそうです。北日本は晴れ間のある所が多く、日中は平年より暖かいでしょう。

■雨の範囲はじわじわ東へ

きょう4月15日（水）は、午前は西日本を中心に雨が降るでしょう。午後は東日本へと雨の範囲が移り、夜遅くは東北南部でも傘の出番となりそうです。東北北部や北海道では晴れ間があるでしょう。

■きのうに比べ日中の気温はダウン

きょう4月15日（水）の最高気温は18℃前後で、きのう14日（火）よりも低い所が多いでしょう。特に西日本から東日本ではきのうより5℃前後低い所もありそうです。また中国地方では平年を2〜3℃下回るでしょう。一方、日差しのある北日本はきのうと同じくらいで、平年よりも3〜5℃ほど高い所がある予想です。

【きょう4月15日（水）の各地の予想最高気温】

札幌 ：15℃ 釧路：10℃

青森 ：16℃ 盛岡：20℃

仙台 ：17℃ 新潟：17℃

長野 ：21℃ 金沢：18℃

名古屋：19℃ 東京：21℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：18℃ 松江：18℃

高知 ：20℃ 福岡：18℃

鹿児島：22℃ 那覇：27℃

■あす昼頃には全国的に晴れ間が戻る

あす16日（木）は西日本では朝から晴れるでしょう。関東から東北では朝までくもりや雨となりますが、次第に天気は回復し、昼前後からは広く晴れそうです。17日（金）から18日（土）にかけてはまた西から雲が広がり、所により雨が降りますが荒れた天気になる所は今のところなさそうです。ただ小笠原諸島では台風4号からのうねりが届き、17日（金）から19日（日）にかけて高波に十分な注意が必要となりそうです。