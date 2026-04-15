“世界で最も美しい顔100人”林ゆめ、ギャル姿で美脚あらわに反響「めちゃくちゃ可愛い」
タレントの林ゆめが14日、自身のInstagramを更新し、平成ギャルに扮した姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林夢のグラビアオフショット
最近では、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』にも「ゆめ」として出演していた林。投稿では、今週発売の「週刊SPA！」（扶桑社）のグラビアにも登場していることを告知し、「みんながテーマを考えてくれた平成ギャル」「人生初めてのギャルになりました ぜひ紙面でも見てね！」と呼びかけている。
撮影中のオフショットを公開しており、デニムのチューブトップにデニムのショーパンという出で立ちのギャルに扮している林。そのほか、ドレッサーの前でアダルトな下着姿で撮影に臨むショットや、イエローの明るいビキニ姿でほほ笑む姿も。コメント欄には「見開きでお姉さんゆめちゃんとギャルゆめちゃんがいてギャップが凄かった」「どのショットもゆめちゃんかわいい」「これまでとは違ってギャル姿、めちゃくちゃ可愛いです」といった称賛が寄せられている。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）
【写真】美しい背中を大胆あらわ 林夢のグラビアオフショット
最近では、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』にも「ゆめ」として出演していた林。投稿では、今週発売の「週刊SPA！」（扶桑社）のグラビアにも登場していることを告知し、「みんながテーマを考えてくれた平成ギャル」「人生初めてのギャルになりました ぜひ紙面でも見てね！」と呼びかけている。
■林ゆめ（はやし ゆめ）
1995年10月18日生まれ。北海道出身。スカウトを経て、2017年10月『週刊ヤングマガジン』（講談社）でグラビアデビュー。翌年からレースクイーンとしての活動も開始する。2020年に恋愛リアリティー番組『TERRACE HOUSE 2019-2020』（Netflix）に出演し注目を集める。また2019年から2021年には、アメリカの映画批評サイト「TC Candler」が選定する「世界で最も美しい顔100人」に3年連続でノミネートされた。
引用：「林ゆめ」Instagram（@___yuume.18）