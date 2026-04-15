「息子が新学期なら、私も！」育児に追われ“後回し”にしていた夢。親子で『新しい挑戦』を始めたら

これは筆者自身の体験です。新学期が始まり、息子が新しい学年に進んだ日、私は自分も何か新しいことを始めるべきだと感じました。忙しい日々の中で後回しにしていたことに、思い切って挑戦することに決めた私。その過程は決して楽なものではなかったものの、少しずつ自分を前に進めることができました。そして息子との共通の体験を通じて、お互いに成長する瞬間を感じました。

新しい挑戦の始まり

新学期が始まり、息子の新しい学年での登校日。あの日、ふと思いました。「私も何か新しいことを始めてみよう」と。息子が新しい環境で挑戦をしていく中、私も同じように成長していけたら、良い刺激を与えられるのではないかと思ったからです。

ずっと気になっていたけれど、時間がないからと後回しにしていた「ブログ」を始めることを決めました。何度も手を出そうとしたものの、忙しさにかまけてつい先延ばしにしてきたブログ。でも今、子どもの成長を見て、自分にも挑戦のチャンスが訪れたのだと感じました。新しいことを始める勇気を持ち、私も成長していけると実感した瞬間でした。